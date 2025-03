Schweizer Duo eröffnet den 1. Lauf

Hält Odermatt Kristoffersen im Kugel-Duell auf Distanz?

Marco Odermatt ist in den ersten beiden Riesenslaloms des Winters ausgeschieden, danach stand er in allen Rennen (ausser an der WM) auf dem Podest (drei Siege, zweimal Dritter). Und greift damit nach der kleinen Kristallkugel. Zwei Rennen vor Schluss liegt er 41 Punkte vor Henrik Kristoffersen. Kann er den Norweger distanzieren oder spitzt sich das Kugel-Duell weiter zu?

Im Rennen muss Odermatt vorlegen. Er trägt die Nummer 2 – und ist trotzdem nicht der erste Schweizer am Start. Denn Landsmann Loïc Meillard eröffnet den 1. Lauf. Mit Thomas Tumler (Nummer 5) startet ein dritter Schweizer in den Top 7. Diese werden von Kristoffersen abgeschlossen.

Swiss-Ski schickt insgesamt sieben Fahrer an den Start. Das sind die Nummern der weiteren Schweizer: 22 Luca Aerni, 46 Fadri Janutin, 50 Livio Simonet, 53 Sandro Zurbrügg