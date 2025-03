Schweizer Dominanz im Weltcup: Franjo von Allmen, Marco Odermatt und Stefan Rogentin sorgen in Kvitfjell für den zweiten Dreifachsieg der Saison. Ein Blick in die Statistik zeigt, wie selten diese eigentlich sind.

So selten sind Schweizer Dreifachsiege – eigentlich

So selten sind Schweizer Dreifachsiege – eigentlich

1/4 Die Schweizer jubeln über den Dreifachsieg von Franjo von Allmen, Marco Odermatt und Stefan Rogentin. Foto: keystone-sda.ch

Stefan Meier Leiter Desk Sport

Franjo von Allmen, Marco Odermatt und Stefan Rogentin sorgen in Kvytfjell für einen Schweizer Freudentag. In der Abfahrt schafft das Trio einen Dreifachsieg. Es ist schon der zweite der Saison – dabei war es in der Vergangenheit eine absolute Seltenheit.

Vor dieser Saison gab es lediglich 13 Dreifachsiege zu bejubeln für die Schweizer Ski-Männer.

Am dominantesten waren die Schweizer Ski-Cracks in der Abfahrt, wo bis jetzt neun Dreifach-Triumphe heraussprangen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos