Die beiden Skistars Timon Haugan und Thea Louise Stjernesund ziehen von Norwegen nach Salzburg. Das Paar sieht darin vor allem die Chance, sich auch während des vollen Rennkalenders regelmässig zu sehen.

Darum gehts Timon Haugan und Thea Louise Stjernesund ziehen nach Salzburg

Mehr gemeinsame Zeit, kürzere Reisen und finanzielle Vorteile als Grund

Die Skistars sind seit vergangenem November zusammen

Cédric Heeb Redaktor Sport

Fast ein Jahr sind Timon Haugan und Thea Louise Stjernesund (beide 29) nun zusammen. Die beiden norwegischen Skistars machten nach den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina im Februar publik, dass sie seit November 2025 ein Paar sind.

Nun richten sich die beiden ihr Liebesnest ein und ziehen zusammen. Allerdings nicht in Norwegen, sondern in Österreich. Wie die beiden Slalom- und Riesenslalomspezialisten der Zeitung «VG» erzählen, werden sie künftig in Salzburg wohnen. «Der Plan ist, während der restlichen Karriere dort zu leben», erklärt Haugan.

Doch das sei wirklich nur für die Zeit während ihrer Skilaufbahn vorgesehen. Danach soll es wieder zurück nach Skandinavien gehen, wie der siebenfache Weltcup-Sieger sagt: «Wir werden nach dem Skifahren noch lange in Norwegen leben, daher denke ich, dass es Spass machen wird, wenn wir jetzt fünf oder sechs Jahre in Österreich verbringen.»

Soziale und finanzielle Vorteile

Stjernesund, die in ihrer Karriere bisher siebenmal auf ein Weltcup-Podest gefahren ist (ein Sieg) und im Februar Olympia-Silber im Riesenslalom gewonnen hat, erklärt den Hintergedanken: «Wenn wir uns während der Saison sehen wollen, ist es sinnvoll, einen gemeinsamen Wohnsitz in Mitteleuropa zu haben. Bei unserem Terminkalender sehen wir uns nicht oft. Es geht also um den sozialen Aspekt.» Haugan und Stjernesund haben schon seit Anfang Jahr eine Wohnung in Salzburg gemietet, weshalb sie bereits wissen, wie das Leben dort ist. Jetzt folgt der definitive Umzug.

Zudem mache es für sie als Sportler auch «finanziell einen grossen Unterschied», in Salzburg zu leben. Nicht nur steuerlich habe es Vorteile, auch die verkürzten Reisen in die Alpen und Trainingsgebiete sprechen für einen Umzug. Stjernesund sagt aber auch klar: «Wenn es uns nicht gefällt, können wir ja sofort nach Norwegen zurück.»