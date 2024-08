Skihalle statt Berge Shiffrin nimmt Fans mit auf einen Indoor-Trainingstag

Skistar Mikaela Shiffrin (29) hält sich im Sommer in der Skihalle in Wittenburg-Hamburg fit. Oder wie sie es nennt: ein Indoor-Kühlschrank. Das Video filmte sie schon vor ein paar Wochen, aber erst am Montag veröffentlichte sie es auf Instagram.