Slalomtraining auf Kufen Odermatts grösster Konkurrent bereitet sich auf den Winter vor

Im vergangenen Winter zog sich Marco Schwarz in Bormio einen Kreuzbandriss zu. Nach überstandener Reha will der Österreicher in der neuen Saison wieder Marco Odermatt im Gesamtweltcup herausfordern, dafür trainiert er mit teils speziellen Methoden.