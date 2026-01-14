DE
Programm zu den Weltcuprennen
Schweizer Speedfahrerinnen peilen in Tarvisio Saisonpremiere an

Von Zauchensee gehts für die schnellsten Fahrerinnen im Weltcup weiter nach Tarvisio, wo am Wochenende eine Abfahrt und ein Super-G anstehen. Auf einen Speed-Podestplatz warteten die Schweizerinnen bislang vergeblich, vielmehr stellt sich erneut die Vonn-Frage.
Publiziert: vor 52 Minuten
Für die Schweizer Speedfahrerinnen um Malorie Blanc bietet sich in Tarvisio die nächste Chance aufs erste Podium dieses Winters.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Nach dem in Zauchensee abgesagten Super-G sollen am kommenden Wochenende wieder zwei Speedrennen ausgetragen werden. Auf die beiden Trainings vom Donnerstag und Freitag folgt am Samstagmorgen die Abfahrt, ehe einen Tag später auch beim Super-G der Tacho in die Höhe schnellen wird. Ob die Schweiz in Tarvisio um Podestplätze fahren kann? Es wäre eine Premiere in diesem Winter.

DatumEventStartzeit
Donnerstag, 15. Januar1. Training Abfahrt11 Uhr
Freitag, 16. Januar2. Training Abfahrt11 Uhr
Samstag, 17. JanuarAbfahrt10.45 Uhr
Sonntag, 18. JanuarSuper-G11.15 Uhr

Vonn führt Abfahrtswertung mit sattem Vorsprung an

Während bei den Technikerinnen Wendy Holdener und allen voran Camille Rast für Furore, Weltcuppunkte und Podien sorgen, ist die Realität im Lager der Speedfahrerinnen eine gänzlich andere. Mit den verletzten Lara Gut-Behrami und Michelle Gisin mussten zwei Topfahrerinnen für den laufenden Winter forfaitgeben. Corinne Suter ging zudem erst letztes Wochenende erstmals in dieser Saison an den Start. Und so kommts, dass die erst 22-jährige Malorie Blanc bislang beste Schweizer Speedfahrerin ist.

Um mit gestandenen Profis wie der unverwüstlichen Lindsey Vonn mithalten zu können, fehlt noch die Erfahrung. Die US-Amerikanerin führt die Abfahrtswertung nach vier Rennen mit einem Vorsprung von 129 Punkten an und stand dabei immer auf dem Podest (zwei Siege). Logisch, gilt sie auch für die Abfahrt in Tarvisio als Top-Favoritin auf den Sieg. Dass eine der Schweizerinnen ihr diesen strittig macht, scheint unwahrscheinlich. Doch vielleicht kommts weniger als einen Monat vor Olympia 2026 ja zu einer willkommenen Überraschung.

