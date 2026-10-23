Lange Monate des Wartens werden dieses Wochenende endlich belohnt: Am Samstag erfolgt in Sölden der Startschuss in den Ski-Weltcup 2027. Sowohl die Frauen als auch die Männer bestreiten einen Riesenslalom – und die Schweiz hofft auf eine Wiederholung der Ereignisse.

Darum gehts Am Samstag eröffnen die Frauen in Sölden den Skiwinter 2027

Odermatt und Gut-Behrami hier letztes Jahr auf dem Podest

Frauen müssen Gut-Behrami-Rücktritt kompensieren

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Am Ende des letzten Winters sollte ein alter Bekannter strahlender Sieger sein. Marco Odermatt holte im Frühjahr nicht nur die kleinen Kugeln in Abfahrt und Super-G, sondern auch den Gesamtweltcup. Den Grundstein für seinen fünften (!) Triumph in Serie legte er dabei frühestmöglich. Beim Auftakt fuhr er sowohl im 1. wie auch im 2. Lauf die schnellste Zeit in den Schnee und sorgte für den ersten grossen Schweizer Jubel der damaligen Saison. Wie schlägt er sich diesen Sonntag?

Datum Event Startzeit Samstag, 24. Oktober 1. Lauf Riesenslalom Frauen 10 Uhr Samstag, 24. Oktober 2. Lauf Riesenslalom Frauen 13 Uhr Sonntag, 25. Oktober 1. Lauf Riesenslalom Männer 10 Uhr Sonntag, 25. Oktober 2. Lauf Riesenslalom Männer 13 Uhr

Doppelte Schweizer Freude beim letztjährigen Auftakt

Während Odermatt nicht nur dabei ist, sondern wie üblich zu den heissesten Anwärtern auf den Sieg zählt, fehlt bei den Schweizer Frauen der grösste Name der letzten Jahre: Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin gab im Sommer ihren Rücktritt, weswegen nun andere gefordert sind. Konkret liegen die Hoffnungen auf einem Trumpf und zwei Talenten.

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Die zu füllenden Fussstapfen sind natürlich riesig. Letztes Jahr raste Gut-Behrami auf dem Rettenbachgletscher auf Rang 3 und sorgte zusammen mit Odermatt für einen gelungenen Schweizer Start. Heuer liegt der Fokus aber auf anderen. Zehn Athletinnen reisen fürs erste Rennen in der Post-Gut-Behrami-Ära nach Sölden. Und was gäbe es Besseres, als diese mit einem Podestplatz zu lancieren?