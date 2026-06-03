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Ski-Star sattelt um
Franjo von Allmen startet bei Extrem-Töffrennen

Ausspannen in der Saisonpause? Nicht bei Franjo von Allmen. Der Ski-Star gibt so richtig Gas.
Publiziert: 21:08 Uhr
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Franjo von Allmen ist bald auch mit dem Töff rennmässig unterwegs.
Foto: Getty Images
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Marcel W. Perren und Christian Müller

Bei Ski-Star Franjo von Allmen (24) ist auch im Sommer für Action gesorgt: Der dreifache Olympiasieger versucht sich am nächsten Wochenende als Töff-Pilot. Von Allmen startet in Österreich beim sogenannten Erzbergrodeo. Das Rennen in der Steiermark gilt als eines der härtesten Gelände-Motorradrennen überhaupt.

Neben Profis sind auch Amateure am Start. Von Allmen gibt zumindest am Samstag im Prolog über 15 km Gas. Obs fürs Hauptrennen am Sonntag reicht, muss sich zeigen. 

Für Töff-Fan von Allmen gehts in erster Linie ums Erlebnis. Töffs sind seit Jahren neben dem Skisport seine grosse Leidenschaft. «Ich glaube, ich suche durch das Motocross ein wenig den Ausgleich. Auf dem Töff kann ich etwas Abstand zur Ski-Saison gewinnen und mich trotzdem irgendwie ausleben», sagte er einst zu Blick.

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