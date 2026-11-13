Carlo Steiner Redaktor Sport

Schlechte Neuigkeiten aus dem Schweizer Ski-Team: Mélanie Meillard (28) ist in Levi im Training gestürzt und wird den Slalom-Auftakt in Finnland am Samstag (10 und 13 Uhr) verpassen. Die Neuenburgerin erlitt eine Distorsion des rechten Kniegelenkes, meldet Swiss-Ski. Bitter: Zuletzt machte ihr lange das linke Knie Probleme. Jetzt, wo sie wieder angreifen wollte, verletzt sie sich am anderen Bein.

Die Schwester von Slalom-Weltmeister und Olympiasieger Loïc Meillard kehrt für medizinische Abklärungen in die Schweiz zurück. Damit werden in Levi mit Camille Rast, Wendy Holdener, Eliane Christen, Janine Mächler, Aline Höpli, Selina Egloff, Aline Danioth, Nicole Good und Nachwuchstalent Anuk Brändli neun Schweizerinnen am Start stehen.