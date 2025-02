1/5 Pirmin Zurgriggen 1987 in Crans-Montana: Die Walliser Ski-Legende hamsterte in seiner Karriere neun WM-Medaillen. Foto: Keystone

Pirmin Zurbriggen erinnert sich an Gut-Behramis beeindruckenden JO-Auftritt

Mathias Germann Reporter Sport

Es bleibt bei den neun WM-Medaillen. Lara Gut-Behrami schafft es im Riesenslalom nicht, ihre Edelmetall-Sammlung an Weltmeisterschaften aufzustocken. Sie wird Fünfte. Insgesamt stand die Tessinerin genau gleich häufig auf dem Podest wie Ski-Legende Pirmin Zurbriggen (62) – neunmal.

Beide bleiben im Schweizer WM-Ranking auf dem ersten Platz. «Ich hätte mir gewünscht, dass mich Lara auf Rang 2 verdrängt», sagt der Walliser. Blick erreicht ihn beim Skifahren an der Seite seiner Liebsten. «Ich habe das Rennen natürlich geschaut. Leider hatte Lara heute ein wenig Hundertstel-Pech», so Zurbriggen.

Was er meint, ist klar. Gut-Behrami fehlen als Fünfte nur sechs Hundertstel auf Bronze. Ihre Medaillensammlung an Weltmeisterschaften bleibt auch so beeindruckend: 2009 gab es zweimal Silber (Abfahrt, Super-Kombi), 2013 erneut Silber (Super-G), danach folgten 2015 und 2017 je eine Bronzemedaille im Super-G, ehe sie 2021 in Cortina (It) endlich Gold hamsterte: sowohl im Super-G als auch im Riesenslalom holte sie den WM-Titel, dazu gab es Bronze in der Abfahrt.

Erste Begegnung? «Merkte, dass sie etwas Spezielles ist»

Und nun, in Saalbach, stand sie mit Wendy Holdener (31) in der Team-Kombi als Zweite auf dem Podest. Was bedeutet es ihr, gleich viele Medaillen wie Zurbriggen gewonnen zu haben? «Das ist auf jeden Fall wunderbar», sagt Gut-Behrami.

Erstmals vor Ort erlebt hat Zurbriggen Gut-Behrami etwa 2006 – so genau weiss er es auch nicht mehr. «Es war bei der JO-Schweizer-Meisterschaft in La Fouly. Ich hatte schon von ihr gehört, sah Lara aber erstmals live. Als sie losfuhr, merkte ich sofort, dass sie etwas Spezielles ist. Sie war allen anderen haushoch überlegen.»

Auch heute ist Zurbriggen von Gut-Behramis Ski-Fähigkeiten begeistert. «Und ich verstehe, dass sie nun erleichtert ist, dass das Kapitel WM vorbei ist. Lara bleibt auch so phänomenal.»

