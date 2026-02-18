Slalom-Olympiasiegerin tippt auf Holdener-Gold

1998 holte Hilde Gerg Slalom-Gold in Nagano. Jetzt setzt sie auf Wendy Holdener in Cortina: «Der flache Hang liegt ihr.» Seit Vreni Schneider 1994 wartet die Schweiz auf eine Slalom-Olympiasiegerin.

Mathias Germann Reporter Sport

Sind wirklich schon 28 Jahre vergangen? Am 19. Februar 1998 gewinnt Hilde Gerg in Nagano (Japan) Slalom-Gold. Sie erzählt, als sei es gestern gewesen. «Es war verrückt. In Japan schlug das Wetter ständig um. Einmal schickte man uns im Training vom Hang, ein Unwetter zog auf. Es bestand akute Blitzgefahr», sagt die heute 50-jährige Deutsche.

Nervös wurde Gerg trotzdem nicht. Auch nicht ein paar Tage später. Eigentlich wollte das Team Riesenslalom trainieren. Dann hiess es plötzlich: Morgen ist Slalom. Man verlegte das Rennen, weil diese Piste besser war. «Wir gingen ins Hotel zurück, holten die kürzeren Ski und fuhren damit», erzählt Gerg.

«Wendy holt Gold!»

War es diese Lockerheit, die ihr den Titel brachte? Sicher auch. Lockerheit braucht auch Wendy Holdener (32) in Cortina (It). Wer im Slalom verkrampft, hat keine Chance. «Ich bin überzeugt, dass sie es schafft. Im Weltcup fuhr sie in diesem Winter zwar nur einmal auf dem Podest, aber der flache Hang in Cortina liegt ihr. Mein Tipp: Wendy holt Gold!»

Es wäre der grösste Erfolg ihrer Karriere. Fünf Olympia- und neun WM-Medaillen hat sie schon, aber keinen Titel in ihrer Paradedisziplin. Gerg weiss, dass Mikaela Shiffrin (30, USA) den Weltcup dominiert. Sie gewann sieben von acht Slaloms. Einen entschied Camille Rast für sich. «Im Kombi-Slalom haben sie mich aber nicht ganz überzeugt. Sie mögen steileres Gelände lieber.»

Zuletzt liess Holdener den Olympia-Riesenslalom aus. Sie wollte einen zusätzlichen Slalom-Trainingstag. Gerg findet das richtig. «Wendy weiss, was sie braucht.»

«Wendy erinnert mich an Vreni»

Die einfache Piste liegt Holdener. Doch Rasts Kritik, er sei nicht olympiareif, kann Gerg verstehen. Bei der WM 2021 fuhr man auf dem deutlich steileren Drusciè-Hang nebenan. «Vermutlich wollte man aus logistischen Gründen nur ein Zielgelände nutzen. Dabei zeigt Nagano: Es geht auch anders. Dort fanden Riesenslalom und Slalom auf verschiedenen Pisten statt.»

Und wie hat Gold Gergs Leben verändert? «Kaum. Erst nach meiner Karriere merkte ich es. Bei sportlichen Anlässen stellte man mich oft als Olympiasiegerin vor – diesen Titel trägt man für immer. Da wurde mir die Bedeutung bewusst.»

Die letzte Schweizer Slalom-Olympiasiegerin war Vreni Schneider (61). Sie gewann 1994 in Lillehammer. «Ich bin noch mit Vreni gefahren. Wendy erinnert mich in ihrer Haltung an sie», sagt Gerg. Vielleicht ist das ein gutes Omen.