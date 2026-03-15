Für Marco Odermatt gehts nun im Saison-Schlussspurt nur noch um die kleine Riesenslalomkugel. Lässt er dafür ein Speed-Rennen sausen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marco Odermatt sichert sich Super-G-Kristallkugel nach Rennabsage in Courchevel

Er führt uneinholbar mit 158 Punkten vor Vincent Kriechmayr

Aktuell liegt Odermatt 48 Punkte vor Lucas Braathen in Riesenslalom-Wertung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Nachdem in Courchevel (Fr) wegen zu viel Neuschnee auch der zweite Super-G abgesagt werden musste, hat Marco Odermatt (28) neben der grossen Gesamtweltcup-Kugel und dem kleinen Abfahrtskristall jetzt auch die Super-G-Kugel auf sicher.

Der Nidwaldner liegt vor dem finalen Rennen in Kvitfjell-Hafjell uneinholbar mit 158 Punkten vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr (34). Somit steht für Odermatt beim Weltcupfinal in Norwegen nur noch die Riesenslalomkugel auf dem Spiel.

Aktuell liegt der fünffache Gesamtweltcupsieger in der Riesen-Wertung 48 Punkte vor dem Brasil-Norweger Lucas Pinheiro Braathen (25). Somit müsste Odermatt am übernächsten Dienstag mindestens Dritter werden, falls Olympiasieger Braathen in Hafjell gewinnen sollte, um auch in dieser Disziplin zu triumphieren.

«Marco hat genug Benzin im Tank»

Die Frage, die sich nun stellt: Wird Odermatt deshalb auf ein Speed-Rennen verzichten, um sich optimal auf den Showdown im Riesenslalom vorbereiten zu können?

Swiss-Ski-Riesenslalomchef Helmut Krug gibt die Antwort: «Ich schliesse nicht aus, dass Marco in Kvitfjell ein Abfahrtstraining auslassen wird. Aber ein Verzicht auf ein Speed-Rennen ist für uns derzeit kein Thema.»

Krugs Begründung: «Nachdem die Entscheidung in den Speed-Disziplinen und im Gesamtweltcup zu Marcos Gunsten ausgefallen ist, werden wir auch ohne Rennverzicht genug Luft haben, um uns gut auf den Riesenslalom vorbereiten zu können. Marco hat genug Benzin im Tank. Jetzt gehts nur noch darum, wer im Kopf stärker ist.»

Wetter könnte entscheidend werden

Jetzt, da er die anderen Kugeln auf sicher hat, werde Odermatt den Kopf frei haben für die letzte Entscheidung in diesem Winter, meint Krug. Es gibt nur etwas, was dem Erfolgstrainer Sorgen bereitet: «Ich hoffe, dass wir in Norwegen keinen Frühlingsschnee vorfinden werden. Der Riesenslalom in Kranjska Gora (Sln) hat gezeigt, dass Braathen auf Frühlingsschnee im Vorteil ist.»

Aktuell ist es auch in der Region Kvitfjell-Hafjell sehr warm. Aber die Meteorologen sagen gegen Ende der Woche kältere Temperaturen vorher.