Nach der Rennabsage am Samstag sind die Wetterbedingungen im französischen Courchevel auch am Sonntag nicht besser – der Super-G der Männer kann nicht durchgeführt werden. Damit steht Marco Odermatt vorzeitig als Sieger der Diszplinenwertung fest.

Am Speed-Wochenende der Männer in Courchevel muss auch der zweite Super-G abgesagt werden – den Entscheid fällt die FIS am Sonntagmorgen, wenige Stunden vor dem geplanten Rennstart. Der Grund dafür sind die in der Nacht gefallenen Neuschnee-Mengen, die ein faires und sicheres Rennen verunmöglichen.

Da der Super-G ersatzlos gestrichen wird, steht Marco Odermatt vorzeitig als Gewinner der kleinen Kristallkugel in der Disziplinenwertung fest. Der Nidwaldner hat bei noch einem ausstehenden Rennen 158 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Vincent Kriechmayr (Ö) und kann somit nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

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