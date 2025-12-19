DE
FR
Abonnieren

Schrecksekunde in Val Gardena
Von Allmen stürzt nach Flugeinlage im Super-G

Franjo von Allmen stürzt nach Beaver Creek erneut. Nach einer spektakulären Flugeinlage kann er sich nicht mehr fangen und stürzt.
Publiziert: vor 12 Minuten
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen