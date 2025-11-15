DE
Comeback im Januar geplant
Hirscher zeigt sich im Slalom-Training

Marcel Hirscher hat auf Social Media angekündigt, dass er im Januar wieder in den Weltcup zurückkehren wird. Er zeigt sich aber schon im Slalom-Training.
Publiziert: 19:38 Uhr
