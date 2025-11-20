DE
FR
Abonnieren

Italienerin startet durch
Giada d'Antonio gehört zu den grössten Ski-Talenten

Die italienische Juniorenfahrerin Giada d'Antonio gehört zu den grössten Talenten im Skizirkus.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Teilen
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen