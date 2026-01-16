Vonn verliert wichtigen Gegenstand und bittet Fans um Hilfe

Lindsey Vonn verliert vor dem Rennwochenende in Tarvisio einen Stock. Und bittet auf Social Media ihre Fans um Hilfe. Kurz darauf kann sie gute Nachrichten verkünden.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vor 15 Jahren haben die Frauen letztmals Rennen im italienischen Tarvisio ausgetragen. Nun sind sie zurück an diesem Ort. Für Lindsey Vonn (41) ist es eine Rückkehr mit guten Erinnerungen. Bei den letzten Rennen stand sie dreimal auf dem Podest: Sieg im Super-G, jeweils Zweite in der Abfahrt und der Super-Kombination.

Dieses Mal erlebt die Amerikanerin noch vor dem ersten Rennen einen Schreckmoment. Am Donnerstagabend wendet sich Vonn auf Instagram an ihre rund 2,7 Millionen Follower: «Ich habe heute in Tarvisio einen Stock verloren. Wenn du ihn findest, schreib mir bitte eine Direktnachricht.» Dazu postet sie ein Foto des vermissten Stocks.

Vonn wird nicht nur mit einem Paar Stöcke nach Italien gereist sein, trotzdem scheint ihr dieses Exemplar besonders wichtig. Auf Nachfrage eines Followers erklärt sie: «Diese Skistöcke sind zehn Jahre alt. Sie sind etwas Besonderes für mich.» Der emotionale Wert ist also hoch. Und genau deswegen dürfte die Erleichterung bei ihr gross gewesen sein. Denn schon kurze Zeit später gibts die frohe Nachricht. «Skistock wieder gefunden», schreibt die Speed-Queen. Und fügt an: «Detektivin Vonn war mit dem Fall betraut.» Mehr Details, wie der Stock zu ihr zurückgefunden hat, gibt sie allerdings nicht preis.

Dreifacher Olympiasieger beeindruckt

Nun steht einem weiteren erfolgreichen Rennwochenende nichts mehr im Weg. In diesem Winter stand Vonn bereits fünfmal auf dem Podest (viermal in der Abfahrt, einmal im Super-G), zweimal hat sie als Abfahrtssiegerin gejubelt. In der Königsdisziplin führt sie im Kampf um die kleine Kugel 129 Punkte vor der Deutschen Emma Aicher (22).

Beeindruckend, denn bekanntlich fährt die 41-jährige Amerikanerin mit einer Knie-Teilprothese. Das sieht auch der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer (35) so. «Es ist bewundernswert, wie gut sie fährt. Ich stand ja auch kurz vor einem Comeback, das ist schon eine tolle Story», meint der Österreicher gegenüber der «Krone». «Keiner hätte gedacht, dass sie wieder so dominiert.»

