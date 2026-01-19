DE
Russi fährt Kristoffersen nach Kritik an den Karren
«Gerade er muss mucksmäuschenstill sein»

Henrik Kristoffersen sorgte mit seiner heftigen Kritik an der Pistenpräparierung beim Wengen-Slalom für Schlagzeilen. Skilegende Bernhard Russi verurteilt in «APRÈS-SKI» das Gemotze des norwegischen Stangenkünstlers scharf.
Publiziert: 19.01.2026 um 23:09 Uhr
Marcel W. PerrenReporter Sport
