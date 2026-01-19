DE
Gefährliches Programm?
Russi besorgt wegen «mentalem Stress» für Odermatt

Das Saison-Programm für Marco Odermatt ist streng. Schon am Freitag geht es mit dem Super-G in Kitzbühel weiter für den Nidwaldner. Skilegende Bernhard Russi zeigt sich besorgt ob des «mentalen Stresses», welcher auf dem Gesamtweltcup-Führenden lastet.
Publiziert: 19.01.2026 um 23:09 Uhr
Marcel W. PerrenSki-Reporter
