Gefährliches Programm? Russi besorgt wegen «mentalem Stress» für Odermatt

Das Saison-Programm für Marco Odermatt ist streng. Schon am Freitag geht es mit dem Super-G in Kitzbühel weiter für den Nidwaldner. Skilegende Bernhard Russi zeigt sich besorgt ob des «mentalen Stresses», welcher auf dem Gesamtweltcup-Führenden lastet.