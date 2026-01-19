Russi besorgt wegen «mentalem Stress» für Odermatt
Das Saison-Programm für Marco Odermatt ist streng. Schon am Freitag geht es mit dem Super-G in Kitzbühel weiter für den Nidwaldner. Skilegende Bernhard Russi zeigt sich besorgt ob des «mentalen Stresses», welcher auf dem Gesamtweltcup-Führenden lastet.
