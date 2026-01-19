Russi über wilde Flachau-Party mit Rigozzi, Maier und Co.
Vor einer Woche ging in Flachau die «Hermann Maier Star Challenge» über die Bühne. Mit dabei das Team bestehend aus Ski-Experte und «APRÈS-SKI»-Host Bernhard Russi und Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi. Im Podcast verrät er Details über die wilde Party nach dem Rennen.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 22