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Pressekonferenz nach Kongress
Was sagt der neue FIS-Boss Ospelt zu seinem Wahlsieg?

Alexander Ospelt ist der neue FIS-Präsident. Mit einer Stimme Vorsprung gewinnt der Liechtensteiner die Wahl gegen Johan Eliasch. Wenige Stunden danach tritt Ospelt vor die Medien. Ab 14.15 Uhr bist du hier live mit dabei.
Publiziert: vor 18 Minuten
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Björn LindroosRedaktor Sport
vor 2 Minuten

So hat er den Wahlkampf erlebt

Wie hat Ospelt die vergangenen Wochen erlebt? «Es war interessant, mit den verschiedenen Landesverbänden zu sprechen. Manche Verbände sagen dir ihre Unterstützung zu, tun das aber auch gegenüber dem anderen Kandidaten. Ich musste also auf jedes Bedürfnis der verschiedenen Verbände eingehen. Für mich ist jeder Verband gleichwertig.»

vor 4 Minuten

Ospelt zur knappen Wahl

Die Wahl war sehr knapp. Ist diese Teilung ein Problem für den Verband? «Ich sehe es mehr als Chance. Jetzt weiss ich, wo ich beginnen muss. Es ist sicher eine Challenge, aber ich sehe es als Chance, nicht als Problem.»

vor 6 Minuten

Ospelts erste Worte als FIS-Boss

Ospelt betritt das Podest und sagt: «Ich will mich bei allen bedanken. Ich habe im Vorlauf dieses Kongresses viele gute Gespräche geführt. Wir sind aber immer noch gespalten. Meine Aufgabe ist es, uns jetzt zu vereinen und Freude untereinander zurückzubringen. Wir wollen unsere Situation verbessern und so attraktiver für Sponsoren und Investoren werden.»

13:30 Uhr

Ospelt ist neuer FIS-Boss

Johan Eliasch muss seinen Posten als FIS-Präsident an Alexander Ospelt übergeben. Der Liechtensteiner wurde am Donnerstag mit 65 zu 64 Stimmen gewählt. Wenige Stunden später gibt Ospelt seine erste Pressekonferenz als neues Oberhaupt des Weltskiverbandes. Los gehts um 14.15 Uhr.

Ende des Livetickers
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