So hat er den Wahlkampf erlebt
Wie hat Ospelt die vergangenen Wochen erlebt? «Es war interessant, mit den verschiedenen Landesverbänden zu sprechen. Manche Verbände sagen dir ihre Unterstützung zu, tun das aber auch gegenüber dem anderen Kandidaten. Ich musste also auf jedes Bedürfnis der verschiedenen Verbände eingehen. Für mich ist jeder Verband gleichwertig.»
Ospelt zur knappen Wahl
Die Wahl war sehr knapp. Ist diese Teilung ein Problem für den Verband? «Ich sehe es mehr als Chance. Jetzt weiss ich, wo ich beginnen muss. Es ist sicher eine Challenge, aber ich sehe es als Chance, nicht als Problem.»
Ospelts erste Worte als FIS-Boss
Ospelt betritt das Podest und sagt: «Ich will mich bei allen bedanken. Ich habe im Vorlauf dieses Kongresses viele gute Gespräche geführt. Wir sind aber immer noch gespalten. Meine Aufgabe ist es, uns jetzt zu vereinen und Freude untereinander zurückzubringen. Wir wollen unsere Situation verbessern und so attraktiver für Sponsoren und Investoren werden.»
Ospelt ist neuer FIS-Boss
Johan Eliasch muss seinen Posten als FIS-Präsident an Alexander Ospelt übergeben. Der Liechtensteiner wurde am Donnerstag mit 65 zu 64 Stimmen gewählt. Wenige Stunden später gibt Ospelt seine erste Pressekonferenz als neues Oberhaupt des Weltskiverbandes. Los gehts um 14.15 Uhr.