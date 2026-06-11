Ospelts erste Worte als FIS-Boss

Ospelt betritt das Podest und sagt: «Ich will mich bei allen bedanken. Ich habe im Vorlauf dieses Kongresses viele gute Gespräche geführt. Wir sind aber immer noch gespalten. Meine Aufgabe ist es, uns jetzt zu vereinen und Freude untereinander zurückzubringen. Wir wollen unsere Situation verbessern und so attraktiver für Sponsoren und Investoren werden.»