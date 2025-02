Österreichs Ex-Ski-Ass Kirchgasser ist WM-Speakerin in Saalbach

1/10 Die Salzburgerin Michaela Kirchgasser ist bei der WM Zielspeakerin. Beim Slalom der Frauen wird sie arbeiten und Wendy Holdener die Daumen drücken. Foto: Sven Thomann

Sie hamsterte sieben WM-Medaillen, triumphierte 2020 bei «Dancing Stars» und drückt Wendy Holdener beim WM-Slalom die Daumen: Michaela Kirchgasser (39). «Moment!», interveniert die Salzburgerin schmunzelnd. «Ich würde Wendy zwar tatsächlich die Goldmedaille von Herzen gönnen, aber natürlich würde ich mich genauso über einen WM-Titel einer Österreicherin freuen.»

Kirchgasser war eine der besten Slalomfahrerinnen im Ski-Zirkus. Vor gut sechs Jahren trat sie zurück, ist mittlerweile Mutter des zweijährigen Fabio («Er ist wertvoller als alles andere»), Moderatorin, hält Vorträge und ist bei der WM Zielspeakerin – sie peitscht die Fans ein, versorgt sie aber auch mit Informationen. «Jeder Athlet, der das Ziel erreicht, verdient grössten Respekt», sagt sie.

Fakt ist auch: Sobald Holdener unterwegs ist, schlägt Kirchgassers Herz besonders stark. Sie sind seit jeher gute Freundinnen, die Schwyzerin besuchte sie auch schon oft daheim in Filzmoos im Salzburgerland. Bei der WM 2017 in St. Moritz füllten die beiden gemeinsam mit Michelle Gisin (31) das Kombi-Podest – Holdener holte Gold, Gisin Silber und Kirchgasser Bronze. «Die Feier danach zählt zu den Top 3 meiner Karriere. Aber mehr verrate ich nicht», so Kirchgasser mit einem Augenzwinkern.

Zwei Silbermedaillen hat Wendy Holdener in Saalbach schon gehamstert – eine beim Team-Event und eine mit Lara Gut-Behrami (33) bei der Team-Kombi. Damit hat sie insgesamt schon acht. Holt sie auch im Slalom Edelmetall, schliesst sie im Schweizer WM-Raking zu Gut-Behrami und Pirmin Zurbriggen (62) auf, die je neun Medaillen haben.

Im Gold-Fall würden die Dämme brechen

Kirchgasser: «Wendy hat in ihrer Karriere immer performt und eine unglaubliche Konstanz gezeigt. Ich finde es schade, dass sie im Weltcup ein wenig den Titel der ewigen Zweiten bekommen hat – sie hätte viel mehr verdient.» Wendy habe halt das Pech gehabt, lange gegen Ausnahmeathletinnen wie Mikaela Shiffrin (29, USA) und Petra Vlhova (29, Svk) antreten zu müssen. «Umso mehr habe ich mich gefreut, als Wendy 2022 ihre ersten beiden Slalom-Siege feiern konnte.»

Und was würde Kirchgasser machen, sollte Holdener am Samstag tatsächlich Gold gewinnen? Wie aus der Pistole geschossen sagt sie: «Ich bin dann hoffentlich eine der Ersten, die ihr um den Hals fallen!»

