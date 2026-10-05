Odermatt spannt mit Innerschweizer Küchenhersteller zusammen

Marco Odermatt hat kurz vor dem Start in die Saison einen neuen Werbepartner gefunden. Der Innerschweizer arbeitet neu mit einem Küchenhersteller aus der Region zusammen. Es ist nicht die erste Partnerschaft mit lokalen Firmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marco Odermatt wirbt neu für Veriset aus Root LU

Die Kampagne mit Mujinga Kambundji startet im November

Veriset baut 20'000 Küchen pro Jahr und sucht 30 Mitarbeiter

Der Schweizer Küchenhersteller Veriset landet einen Werbecoup. Die Luzerner Firma hat kurz vor dem Start der neuen Weltcup-Saison am 25. Oktober Marco Odermatt (28) als neues Firmengesicht vorgestellt.

Der Ski-Überflieger gesellt sich für die neue Kampagne, die im November lanciert wird, zu Sprint-Star Mujinga Kambundji (34). Die Schweizer Rekordhalterin über 100m und 200m arbeitet bereits seit 2023 mit Veriset zusammen.

«Veriset und ich teilen viele Werte. Wir wollen das Beste aus uns herausholen, arbeiten mit Leidenschaft und geben uns nicht mit dem Erstbesten zufrieden. Das gefällt mir an dieser Zusammenarbeit», lässt sich Odermatt in einer Medienmitteilung des Luzerner Familienunternehmens zitieren.

Veriset ist einer der grösseren Küchenbauer des Landes. Mit Sitz und Produktion in Root LU fertigt man 20'000 Küchen pro Jahr. Veriset setzt stark auf Automatisierung und Digitalisierung, um trotz höherer Schweizer Produktionskosten konkurrenzfähig zu bleiben.

Florierendes Business in umkämpftem Markt

Die Wurzeln reichen bis 1968 zurück. Nach schwierigen Jahren wurde die Veriset Küchen AG 1999 neu gegründet. Sanierer Ueli Jost kam 2000 dazu, wurde CEO und übernahm das Unternehmen 2003. Seit 2022 gehört das Unternehmen der zweiten Generation: Tochter Nadine und Sohn Daniel Jost übernahmen. Daniel Jost ist heute CEO, Inhaber und Verwaltungsratspräsident.

Die Küchenbranche ist in der Schweiz ein hartes Pflaster. Immer wieder verschwinden auch arrivierte Anbieter von der Bildfläche. Oder haben existenzielle Probleme. Wie zuletzt der Küchenbauer Forster aus Arbon TG. Vor einem Jahr rettete der Winterthurer Immo-König und Architekt Giovanni Cerfeda (70) den Thurgauer Traditionsbetrieb vor dem finanziellen Aus. Und führte ihn nach einer Umstrukturierung wieder in ruhiges Fahrwasser.

Bei Veriset scheint das Geschäft zu florieren, was neben der Verpflichtung Odermatts auch die Rekrutierungsbemühungen auf dem Arbeitsmarkt zeigen. 30 neue offene Stellen – knapp zehn Prozent des aktuellen Mitarbeiterbestands von 350 – hat das Unternehmen derzeit ausgeschrieben.

Lokale Firmen für Odermatt

Odermatt baut damit seine Werbeaktivitäten für einheimische Firmen aus. Der Nidwaldner darf neben grossen Brands aus dem In- und Ausland bereits auf die Unterstützung diverser kleinerer Schweizer Firmen zählen. Aus seiner Heimatregion spannt der Innerschweizer beispielsweise mit den Titlis-Bergbahnen, dem Pool-Hersteller Vitabad aus Ermensee LU und der Käserei Intercheese aus Beromünster LU zusammen.

Auch ein Vertreter aus der Haushaltsbranche zählt schon zu seinen Sponsoren. Der schwedische Gerätehersteller Electrolux hat seinen Produktionsstandort in Schwanden GL zwar 2025 geschlossen, beschäftigt aber weiterhin rund 450 Mitarbeitende in der Schweiz.