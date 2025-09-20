Rieschs Ex-Mann liebt wieder ihre Vorgängerin

Vor gut einem Jahr haben sich Maria Riesch und Marcus Höfl getrennt. Inzwischen sind beide wieder verliebt – in Personen, die sie schon lange kennen. Bei Höfl kommts nach Jahren gar zum grossen Liebes-Comeback.

Darum gehts Maria Riesch und Ex-Mann Marcus Höfl haben neue Partner gefunden

Marcus Höfl ist wieder mit seiner Ex-Freundin Marion Popp zusammen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Letzten Sommer gab Maria Höfl-Riesch (40) die Trennung von ihrem Ehemann Marcus Höfl (51) bekannt. In ihr Leben trat er einst als Manager, ehe sich die deutsche Ski-Ikone (dreimal Olympiasiegerin und zweimal Weltmeisterin) in ihn verliebte. 14 Jahre waren sie ein Paar, 13 davon verheiratet. Inzwischen ist die Scheidung durch und der Doppelname abgelegt.

Den Liebeskummer haben beide schnell überwunden. Schon im November zeigte sich Riesch knutschend mit einem anderen Mann. Im Januar bestätigte sie die Beziehung zu Johann Schrempf (65), der als Traveling Operation Manager auf diversen Kreuzfahrtschiffen arbeitet. «Er ist der beste Begleiter für meinen neuen Lebensabschnitt, den ich mir vorstellen kann», schwärmte Riesch jüngst von ihm. Die beiden kennen sich schon länger. «Ich fand Johann schon immer cool», gibt sie zu.

Und ihr Ex-Mann? Auch er schwebt wieder auf Wolke sieben. Und das ebenfalls mit jemandem, den er schon länger kennt: seiner Ex-Ex Marion Popp (50). Gegenüber der «Bild» machen die beiden ihre Liebe nun öffentlich. «Es fühlt sich rundum gut an», sagt Höfl. «Und noch mal ganz anders als während unserer ersten Beziehung. Erwachsener und entspannter.»

Freundschaft wurde wieder zu Liebe

Bereits im Frühling gab es Gerüchte, um ein Liebes-Comeback. Mit Popp hat Höfl einen Sohn (19), sie verliess er damals für Maria Riesch. Das Brisante an den damaligen Gerüchten: Erst kurz zuvor war bekanntgeworden, dass Popp ihren Ehemann, den ehemaligen DFB-Boss Wolfgang Niersbach (74) verlassen hat. «Wir sind seit Dezember 2024 getrennt», bestätigte er gegenüber der «Bild». Allerdings soll Höfl nicht Grund für die Trennung gewesen sein.

Durch ihren Sohn hatten Höfl und Popp nach ihrer Trennung stets Kontakt. Gemäss «Bild» hat ihr Liebesfeuer ab November wieder angefangen zu lodern. Damals bekam Höfls Vater die Diagnose Krebs und sie sei ihm bis zu seinem Tod im Februar auf grossartige Weise beigestanden, erzählt der Sportmanager. «Das war sehr wichtig für mich. Aus Freundschaft wurde so ganz langsam wieder Liebe.»

Ende Mai veröffentlichte er eine Reihe Fotos, als das Paar bei einer Schulfeier von Sohn Luca war. Das Glück ist den Wieder-Verliebten anzusehen. Inzwischen wohnen sie gemeinsam in Kitzbühel (Ö). Allerdings stehen auch Trennungen auf Zeit an, denn Höfl hat beruflich viel in den USA zu tun, während Popp in München (De) arbeitet. Sie wird ihn aber ab und an begleiten. Damit sie nicht wie in ihrer ersten Beziehung zu oft ohneeinander sind.

