Schone Neuigkeiten von einer ehemaligen Slalomspezialistin. Veronika Zuzulova hat geheiratet – zum zweiten Mal.

1/6 Veronika Zuzulova hat allen Grund zur Freude. Foto: Erich Spiess/freshfocus

Darum gehts Veronika Zuzulova feiert romantische Hochzeit in den Bergen

Für die ehemalige Slalomspezialistin ist es die zweite Ehe

2022 gab sie die Trennung von ihrem Ex-Trainer bekannt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Anfang September haben in Chamonix (Fr) die Hochzeitsglocken geläutet. Die ehemalige slowakische Slalomspezialistin Veronika Zuzulova (41) hat zu Gaspar Valette Ja gesagt. Ganz romantisch haben die beiden in den Bergen ihre Liebe gefeiert. Zahlreiche Eindrücke davon postet Valette Zuzulova, wie sie neu heisst, auf Instagram.

«Ganz viel Liebe für dich und deine Familie», gratuliert unter anderem Wendy Holdener (32). Die frisch vermählte Slowakin revanchiert sich und wünscht der Schweizerin schon jetzt alles Gute für die kommende Saison.

Für Valette Zuzulova ist es die zweite Hochzeit. Ihre Karriere begann sie einst als Veronika Zuzulova, ab der Saison 2012/13 startete sie als Veronika Velez Zuzulova. Sie hatte sich in ihren französischen Konditionstrainer Romain Velez verliebt und diesen geheiratet. Davon beflügelt, feierte sie im achten Rennen unter neuem Namen ihren ersten von insgesamt fünf Weltcupsiegen (vier Slaloms und ein Cityevent).

Schicksalsschlag mit Ex-Mann

Daneben blieben die ganz grossen Erfolge in ihrer Paradedisziplin aus. Im Slalom-Weltcup wurde sie zweimal Zweite. Ihre einzige Medaille an einem Grossanlass holte sie 2017 an der WM in St. Moritz GR mit Silber im Teamwettbewerb. Ein Jahr später setzte Valette Zuzulova einen Schlussstrich unter ihre Karriere, die auch von mehreren Kreuzbandrissen geprägt wurde.

Im Herbst 2018 wurden sie und ihr erster Mann Eltern eines Sohnes namens Jules. Vier Jahre später gab das Paar die Trennung bekannt. «Es war ein unglaubliches Abenteuer», schrieb sie damals auf Instagram. Wie später bekannt wurde, zerbrach ihre Liebe unter anderem daran, dass das Paar 2019 einen Schicksalsschlag verkraften musste. Valette Zuzulova verlor ihr zweites Kind.

Kurz nach der Trennung trat Valette in ihr Leben. Mit ihm hat sie ein zweites Mal ihr grosses Glück gefunden. Vor einem Jahr wurden sie Eltern von Aksel, nun haben sie ihre Liebe mit dem Ja-Wort besiegelt.