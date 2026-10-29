Ersatz für abgesagte Narvik-Rennen steht fest

Das Speed-Rennen der Frauen im März 2027 bleibt in Norwegen. Neu findet es in Kvitfjell (NOR) statt.

Fabienne Kleinhenz

Das ursprünglich für den 12. und 13. März 2027 geplante Speed-Rennen der Frauen in Narvik (NOR) findet nun in Kvitfjell (NOR) statt. Damit bleibt das Rennen in Norwegen.

Zum Programm: Das Training findet jeweils am 10. und 11. März 2027 statt. Danach steht dann am Freitag, 12.03.2027 die Abfahrt an. Am Samstag kommt es zum Super-G.

Die Absage-Entscheidung der Organisatoren von Narvik war aufgrund von Risiken in Bezug auf die noch nicht fertiggestellten Anlage getroffen worden.