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Abfahrt: Mit dieser Fahrt wird Manser Schweizer Meister
Knapper Vorsprung
Mit dieser Fahrt wird Sandro Manser Schweizer Meister
An den Schweizer Ski-Meisterschaften in St. Moritz holt sich Sandro Manser in der Abfahrt den Sieg. Seine ganze Fahrt siehst du im Video.
Publiziert: 09:01 Uhr
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