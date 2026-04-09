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Knapper Vorsprung
Mit dieser Fahrt wird Sandro Manser Schweizer Meister

An den Schweizer Ski-Meisterschaften in St. Moritz holt sich Sandro Manser in der Abfahrt den Sieg. Seine ganze Fahrt siehst du im Video.
Publiziert: 09:01 Uhr
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