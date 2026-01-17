DE
Kinder rufen nach ihm
Odermatt sorgt für strahlende Gesichter

Nach dem Rennen nehmen sich die Ski-Cracks Zeit für die Fans. Sie verteilen Autogramme und schiessen Fotos. Einige Kinder rufen etwa zehn Minuten lang nach Marco Odermatt. Mit Erfolg!
15:39 Uhr
