Ski in Wengen: Fans sind auf dem Weg zum Canadian Corner
Blick-Reporter mittendrin
Fans sind auf dem Weg zum Canadian Corner
Bald geht es mit der Abfahrt am Lauberhorn los. Zahlreiche Fans sind auf dem Weg zum berüchtigten Canadian Corner.
Publiziert: vor 28 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Alles zu den Rennen in Wengen
1:52
Wenn Schweiz nicht dabei wäre
Diese Nation würden die Fans unterstützen
0:19
Blick-Reporter in Wengen
«Wixi-Lift läuft nicht, Athleten müssen Umweg nehmen»
0:18
Unzählige Fans pilgern
Video zeigt die «Ameisenstrasse» Richtung Hundschopf
