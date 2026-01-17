DE
Wengen: Fans sind nach Abfahrt in Party-Stimmung
Fans schon in Party-Stimmung
«Die wievielte Flasche ist das?»
Heimsieg für die Schweiz in Wengen: Marco Odermatt gewinnt die Abfahrt! Für die Fans geht die Party später im Dorf weiter.
Publiziert: 15:25 Uhr
Alles zu den Rennen in Wengen
0:47
Kinder rufen nach ihm
Odermatt sorgt für strahlende Gesichter
0:38
Fans schon in Party-Stimmung
«Die wievielte Flasche ist das?»
1:25
Odermatt dankt dem Team
«Wenn alles passt, kann man richtig Gas geben»
1:03
Von Allmen verpasst Podest
«War absehbar, dass noch einer nach vorne fährt»
0:29
Vor Wengen-Abfahrt
Fans halten Schweigeminute für Crans-Montana-Opfer ab
0:33
Blick-Reporter mittendrin
Fans sind auf dem Weg zum Canadian Corner
1:52
Wenn Schweiz nicht dabei wäre
Diese Nation würden die Fans unterstützen
