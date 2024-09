Am Wochenende vom 26./27. Oktober 2024 beginnt die neue Ski-Weltcup-Saison. Welche Schweizerinnen und Schweizer gehen in diesem Winter auf Podest-Jagd? Wann findet welches Rennen wo statt? Das alles erfährst du hier.

Start der Weltcup-Saison 2024/25

Die Ski-Saison 2024/25 wird vom 26. bis 27. Oktober 2024 in Sölden (Ö) eröffnet. Der Weltcupfinal findet vom 22. bis 27. März 2025 in Sun Valley (USA) statt. Geplant sind bei den Männern 38 und bei den Frauen 37 Rennen. Hinzu kommt die Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm (Ö), die vom 4. bis 16. Februar 2025 stattfindet.

Neue Destinationen

In der Saison 2024/25 gibt es einige Änderungen im Weltcup. Zum einen werden Männer und Frauen nicht mehr nur beim Auftakt in Sölden und beim Weltcupfinal in Sun Valley am gleichen Wochenende am selben Ort Rennen fahren. Sie treffen sich auch in Levi (Fi) und in Gurgl (Ö). Zermatt VS ist nach zwei erfolglosen Versuchen aus dem Kalender gestrichen worden. Das italienische La Thuile kehrt bei den Frauen wieder in den Renn-Kalender zurück (war schon Weltcup-Ort zwischen 2015/16 und 2019/20) und das norwegische Hafjell bei den Männern zählen zu den neuen Destinationen.

Die Disziplinen

Slalom

Slalom ist die technisch anspruchsvollste Disziplin. Ein Rennen besteht aus zwei Läufen. Die besten 30 des ersten Laufs qualifizieren sich für den zweiten Lauf. Die beiden Laufzeiten werden addiert.

Riesenslalom

Im Riesenslalom wird ein Kurs absolviert, der trotz ständigen Richtungswechseln einen flüssigen Rhythmus zulässt. Ein Rennen besteht aus zwei Läufen. Die besten 30 des ersten Laufs qualifizieren sich für den zweiten Lauf. Die beiden Laufzeiten werden addiert.

Super-G

Super-G ist die Abkürzung für «Super Giant Slalom», zu Deutsch Super-Riesenslalom. Die Strecke ist kürzer als bei einer Abfahrt, dafür technisch anspruchsvoller. Ein Rennen besteht aus einem Lauf.

Abfahrt

Die Abfahrt gilt im alpinen Skirennsport als Königsdisziplin. Ein Rennen besteht aus einem Lauf.

Die Siegerinnen der Weltcup-Wertungen 2023/24

Disziplin Siegerin Gesamt Lara Gut-Behrami (Sz) Abfahrt Cornelia Hütter (Ö) Super-G Lara Gut-Behrami (Sz) Riesenslalom Lara Gut-Behrami (Sz) Slalom Mikaela Shiffrin (USA)

Die Sieger der Weltcup-Wertungen 2023/24

Disziplin Sieger Gesamt Marco Odermatt (Sz) Abfahrt Marco Odermatt (Sz) Super-G Marco Odermatt (Sz) Riesenslalom Marco Odermatt (Sz) Slalom Manuel Feller (Ö)

Schweizerinnen und Schweizer im Weltcup

Nationalmannschaft



Frauen Männer

Jasmine Flury, 1993 Arnaud Boisset, 1998

Michelle Gisin, 1993 Gino Caviezel, 1992

Lara Gut-Behrami, 1991 Niels Hintermann, 1995

Joana Hählen, 1993 Loïc Meillard, 1996

Wendy Holdener, 1993 Justin Murisier, 1992

Mélanie Meillard, 1998 Marco Odermatt, 1997

Camille Rast, 1999 Marc Rochat, 1992

Corinne Suter, 1994 Stefan Rogentin, 1994



Thomas Tumler, 1989



Franjo von Allmen, 2001



Daniel Yule, 1993

A-Kader



Frauen Männer

Aline Danioth, 1998 Luca Aerni, 1993

Delia Durrer, 2002 Fadri Janutin, 2000

Nicole Good, 1998 Alexis Monney, 2000

Mélanie Meillard, 1998 Tanguy Nef, 1996

Priska Ming-Nufer, 1992 Ramon Zenhäusern, 1992

Jasmina Suter, 1995



Simone Wild, 1993









Weltcuppunkte

Anhand eines Punktesystems werden der beste Fahrer und die beste Fahrerin des Winters in den Disziplinen Abfahrt, Super-G, Slalom und Riesenslalom ermittelt. Wer über alle Disziplinen zusammengezählt am Ende am meisten Punkte auf dem Konto hat, darf sich Gesamtweltcup-Sieger und Gesamtweltcup-Siegerin nennen. Zudem gibt es eine Nationenwertung, bei der alle Punkte der Frauen und Männer pro Land addiert werden. Punkte gibt es für die Top 30 des Rennens, sofern der Rückstand maximal 8 Prozent der Siegerzeit beträgt. Eine Ausnahme sind die Rennen beim Weltcupfinal. Dort sind nur die 25 Besten pro Disziplin am Start, deshalb gibt es nur für die Top 15 Weltcuppunkte.

Platz: 100 Punkte Platz: 80 Punkte Platz: 60 Punkte Platz: 50 Punkte Platz: 45 Punkte Platz 40 Punkte Platz: 36 Punkte Platz: 32 Punkte Platz: 29 Punkte Platz 26 Punkte Platz: 24 Punkte Platz: 22 Punkte Platz: 20 Punkte Platz: 18 Punkte Platz: 16 Punkte

Platz 16 erhält 15 Punkte, für jeden weiteren Rang wird ein Punkt abgezogen, sodass der 30. noch einen Punkt erhält.

Der Rennkalender

