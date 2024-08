1/6 Brettert künftig nicht mehr Weltcuppisten runter: Rosina Schneeberger.

«Es war ein höllischer Ritt, so viele Höhen und Tiefen und Verletzungen, die mich jetzt sagen lassen, dass ich nicht mehr bereit bin, das volle Risiko einzugehen.» Mit diesen Worten verkündet Rosina Schneeberger auf Instagram ihren Rücktritt als Skifahrerin. Mit 30 Jahren zieht die Österreicherin einen Schlussstrich.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sie habe vielleicht nicht alles erreicht, wovon sie geträumt habe, «aber ich bin wirklich stolz und dankbar für all die Jahre harter Arbeit, Kämpfe, Comebacks und dafür, dass ich mich nicht aufgegeben habe», schreibt sie weiter.

Schneeberger feierte ihren grössten Erfolg 2014, als sie bei der Junioren-WM hinter Siegerin Corinne Suter und Stephanie Venier Bronze im Super-G gewann. Im Weltcup blieb ihr der grosse Durchbruch verwehrt. Sie kommt nur auf 49 Einsätze, ihr Bestresultat ist ein 9. Platz in der Kombination, den sie 2016 erreichte. Immer wieder wurde Schneeberger von Verletzungen zurückgeworfen. So stürzte sie etwa 2021 im Super-G von Val di Fassa (It) schwer und zog sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu.

Foodtruck statt Ski

Trotz all der Rückschläge ist ihr der Entscheid nicht leicht gefallen, «denn der Skisport war ein wichtiger Teil meines Lebens, der mir unvergessliche Erfahrungen, wertvolle Freundschaften und Erfolge beschert hat».

Das sieht man auch, wenn man in die Kommentare unter ihrem Post schaut. Zahlreiche Teamkolleginnen verabschieden sich von ihr und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft. «Danke für die coole gemeinsame Zeit. Ich bin sehr stolz auf dich», schreibt etwa Abfahrts-Vizeweltmeisterin Nina Ortlieb (28).

Wie sie ihren ersten Winter als Ski-Rentnerin verbringen wird, weiss Schneeberger schon. «Ich möchte vorerst mit meiner Schwester gemeinsam einen Foodtruck bei uns im Skigebiet Mayrhofen betreiben», wird sie in der Medienmitteilung von Ski Austria zitiert.