vor 35 Minuten

Lebenstraum geht in Erfüllung

Zu Beginn meinte Hirscher, er sei nervös. Ein Journalist will wissen, wieso genau er nervös war? «Ich war nervös, weil ich schon lange nicht mehr Holländisch gesprochen habe und schon gar nicht vor so vielen Leuten», erwidert er. Die Erwartungshaltung sei, dass er einfach Spass haben will. Und alles unter einen Hut zu bringen sowie das Produkt, also die eigene Skimarke voranzubringen, erklärt Hirscher weiter. «Ich meine es ernst, wenn ich sage, dass es für mich nicht mehr um die Hundertstelsekunden geht», sagt er. Für ihn gehe ein Lebenstraum in Erfüllung, dass er nun FIS- oder Europacup-Rennen mit den eigenen Ski fahren könne. Auf die Muskeln angesprochen, meint er, dass noch viele Muskeln fehlen. «Ich sehe nicht mehr so aus wie früher», meint Hirscher mit einem Schmunzeln.