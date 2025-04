Freeriden statt Schweizer Meisterschaft Odermatt und Murisier rocken Alaska

Marco Odermatt und Justin Murisier zeigen in Videos ihre Abenteuer beim Freeriden in Alaska. Währenddessen laufen in der Schweiz die Schweizer Meisterschaften. Dass unsere Ski-Asse nicht dabei sind, hat aber einen guten Grund.

Publiziert: 08:01 Uhr | Aktualisiert: 08:08 Uhr