Ex-Skirennfahrerin Weirather erneut im Baby-Glück

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Dass Ex-Skirennfahrerin Tina Weirather ihr zweites Kind erwartet, war schon zu Beginn des Ski-Winters bekannt. Nun ist so weit: Die 36-Jährige ist erneut Mutter geworden, wie sie auf ihrem Instagram-Kanal verkündet. «Vierköpfige Familie. Das Baby-Bubble-Glück, wo die Zeit stehenbleibt», schreibt die Liechtensteinerin unter ein Bild, das sie mit dem Neugeborenen zeigt. Dessen Geschlecht und Name bleiben vorerst unbekannt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Weirather ist seit 2017 mit Radiomoderator Fabio Nay (37) liiert. 2022 hat das Paar geheiratet, im Januar 2024 kam Sohn Lio zur Welt – er ist nun grosser Bruder.

Die Tochter des österreichisch-liechtensteinischen Ski-Paars Hanni Wenzel und Harti Weirather, die während ihrer Karriere überwiegend mit dem Schweizer Team trainierte, ist 2020 nach knapp 15 Jahren im Weltcup mit insgesamt neun Siegen, zwei kleinen Super-G-Kristallkugeln und zwei Medaillen an Grossanlässen vom Skirennsport zurückgetreten. Seither ist sie unter anderem als Ski-Expertin für das Schweizer Radio und Fernsehen SRF im Einsatz – ein Engagement, das sie in den letzten Wochen wegen der Schwangerschaft etwas zurückgeschraubt hat.

Zu den ersten Gratulantinnen und Gratulanten auf Instagram gehören unter anderem Snowboard-Olympiasiegerin Tanja Frieden, die ehemalige G&G-Moderatorin Jennifer Bosshard und Comedian Stefan Büsser.