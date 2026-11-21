Im europäischen Vergleich zählen Schweizer Skigebiete wie Davos-Klosters oder Zermatt mit Tagespreisen von 84 bis 100 Franken zu den teuren Optionen. Im Vergleich mit dem teuersten Skigebiet der Welt ist Skifahren in der Schweiz jedoch fast schon günstig.
Publiziert: vor 18 Minuten
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