Drei von vier NHL-Schweizer jubeln
Mosers Tampa Bay siegt dank siebenminütigem Torrausch

Ein Schweizer Quartett steht in der Nacht auf Sonntag auf dem Eis der NHL. Einer von ihnen muss es als Verlierer verlassen, die anderen jubeln.
Publiziert: vor 35 Minuten
Janis Moser (l.) legt das Siegtor von Jake Guentzel auf.
Vier Schweizer stehen in der Nacht auf Sonntag in der NHL im Einsatz, drei von ihnen kommen zu wertvollen Siegen. Einzig Goalie Akira Schmid verliert mit den Vegas Golden Knights.

Die beiden Teams aus Florida sorgen für Aufsehen. Die Tampa Bay Lightning gewinnen zu Hause gegen die Carolina Hurricanes nach einem 0:3- und 3:4-Rückstand. In den letzten sieben Minuten erzielen sie aber drei Tore zum 6:4, der Berner Verteidiger Janis Moser bereitet dabei Jake Guentzels Siegtor vor.

Suter schlägt Stanley-Cup-Champion

Die Florida Panthers, der Stanley-Cup-Champion der letzten beiden Jahre, verlieren erstmals nach vier Siegen wieder. Sie unterliegen den St. Louis Blues mit Pius Suter, der ohne Skorerpunkt bleibt, gleich mit 2:6.

Roman Josi setzt sich mit den Nashville Predators 5:3 gegen Toronto durch, der Captain lässt sich dabei einen weiteren Assists gutschreiben.

Einen weniger erfreulichen Abend erlebt der bisher überzeugende Akira Schmid im Tor der Vegas Golden Knights. Das Team aus der Spielerstadt in Nevada verliert in Calgary 3:6 – und Schmid wehrt lediglich 20 von 25 Schüssen (80 Prozent) ab.

keystone-sda.ch
Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

Hier gehts zu den Resultaten
