DE
FR
Abonnieren

Niederreiter weiter im Tief
Hischier beweist einmal mehr seine Assist-Qualitäten

Zwei Schweizer stehen in der Nacht auf Samstag in der NHL auf dem Eis. Einer verlässt es als Sieger, der andere einmal mehr als Verlierer.
Publiziert: vor 54 Minuten
Kommentieren
1/4
Nico Hischier bereitet beide Treffer vor.
Foto: AP
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Nico Hischier verhilft den New Jersey Devils in der NHL mit zwei Assists zum 2:1-Sieg. Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets stecken hingegen in einer Krise.

Die New Jersey Devils kommen auswärts gegen die Utah Mammoth zu einem weiteren knappen Sieg – und einmal mehr ist Nico Hischier dafür mitentscheidend. Der Walliser bereitet sowohl den Ausgleich im Mitteldrittel als auch den 2:1-Siegtreffer in der 45. Minute vor und steht nach 35 Spielen bei 18 Assists (und zehn Toren). Der eigentliche Matchwinner ist Goalie Jacob Markström mit 32 abgewehrten Schüssen.

Mehr NHL
Kurioser Fiala-Treffer reicht den Kings nicht
Mit Video
Schienbein-Tor gegen Florida
Kurioser Fiala-Treffer reicht den Kings nicht
Josi führt Predators zum Sieg – und klettert in speziellem Ranking auf Platz 5
Liegt neu auf Platz 5
Josi punktet doppelt – und klettert in speziellem Ranking
Fiala besiegt Moser im Schweizer NHL-Duell
Kings beenden Pleitenserie
Fiala besiegt Moser im Schweizer NHL-Duell
Kurioser Fiala-Treffer reicht den Kings nicht
Mit Video
Schienbein-Tor gegen Florida
Kurioser Fiala-Treffer reicht den Kings nicht

Weniger gut läuft es Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets, in der letzten Saison noch das beste Team der Qualifikation. Das sind aktuell die Colorado Avalanche, die in der Nacht auf Samstag 3:2 gegen Winnipeg gewinnen und den zwölften Heimsieg in Folge feierten. Für die Kanadier war es die sechste Niederlage in den letzten sieben Partien, Niederreiter stand bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Im Moment würden die Jets die Playoffs verpassen. New Jersey hingegen steht im Osten auf Platz 3.

keystone-sda.ch
Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

keystone-sda.ch

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

Hier gehts zu den Resultaten
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen