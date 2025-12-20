Hischier beweist einmal mehr seine Assist-Qualitäten

Zwei Schweizer stehen in der Nacht auf Samstag in der NHL auf dem Eis. Einer verlässt es als Sieger, der andere einmal mehr als Verlierer.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nico Hischier verhilft den New Jersey Devils in der NHL mit zwei Assists zum 2:1-Sieg. Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets stecken hingegen in einer Krise.

Die New Jersey Devils kommen auswärts gegen die Utah Mammoth zu einem weiteren knappen Sieg – und einmal mehr ist Nico Hischier dafür mitentscheidend. Der Walliser bereitet sowohl den Ausgleich im Mitteldrittel als auch den 2:1-Siegtreffer in der 45. Minute vor und steht nach 35 Spielen bei 18 Assists (und zehn Toren). Der eigentliche Matchwinner ist Goalie Jacob Markström mit 32 abgewehrten Schüssen.

Weniger gut läuft es Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets, in der letzten Saison noch das beste Team der Qualifikation. Das sind aktuell die Colorado Avalanche, die in der Nacht auf Samstag 3:2 gegen Winnipeg gewinnen und den zwölften Heimsieg in Folge feierten. Für die Kanadier war es die sechste Niederlage in den letzten sieben Partien, Niederreiter stand bei zwei Gegentoren auf dem Eis.

Im Moment würden die Jets die Playoffs verpassen. New Jersey hingegen steht im Osten auf Platz 3.

