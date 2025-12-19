Das Schweizer Duell in der NHL zwischen Janis Moser und Kevin Fiala in der Nacht auf Freitag geht an Letzteren. Auch Pius Suter fährt mit St. Louis einen Sieg ein.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In der NHL gewinnt Kevin Fiala (29) mit den Los Angeles Kings das Schweizer Duell gegen Tampa Bay Lightning und Janis Moser (25). Die Kings setzen sich 2:1 durch, beide Schweizer schreiben sich dabei beide keine Skorerpunkte gut.

Für den Sieg der Kings sorgt Adrian Kempe, der einen 0:1-Rückstand mit zwei Treffern im zweiten Drittel zu Gunsten der Kings dreht. Während es für Tampa die dritte Niederlage in Folge ist, beenden die Kings ihre Niederlagenserie, die sich über vier Spiele hinzog.

Ebenfalls im Einsatz in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit steht Pius Suter (29). Mit den St. Louis Blues muss er sich den New York Rangers in der Verlängerung mit 2:1 geschlagen geben.

