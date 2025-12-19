In der NHL gewinnt Kevin Fiala (29) mit den Los Angeles Kings das Schweizer Duell gegen Tampa Bay Lightning und Janis Moser (25). Die Kings setzen sich 2:1 durch, beide Schweizer schreiben sich dabei beide keine Skorerpunkte gut.
Für den Sieg der Kings sorgt Adrian Kempe, der einen 0:1-Rückstand mit zwei Treffern im zweiten Drittel zu Gunsten der Kings dreht. Während es für Tampa die dritte Niederlage in Folge ist, beenden die Kings ihre Niederlagenserie, die sich über vier Spiele hinzog.
Ebenfalls im Einsatz in der Nacht auf Freitag Schweizer Zeit steht Pius Suter (29). Mit den St. Louis Blues muss er sich den New York Rangers in der Verlängerung mit 2:1 geschlagen geben.
