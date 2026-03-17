Die Ski-WM 2029 wird im norwegischen Narvik ausgetragen. Ski-Reporter Marcel W. Perren findet, dass die WM dann aufgrund des wechselhaften Wetters im Februar, Ende März stattfinden sollte. Grundsätzlich solle eine WM als Highlight zum Saisonende ausgetragen werden.
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Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 32