«Desaster ist vorprogrammiert» Wieso ist die Ski-WM nicht am Schluss der Saison?

Die Ski-WM 2029 wird im norwegischen Narvik ausgetragen. Ski-Reporter Marcel W. Perren findet, dass die WM dann aufgrund des wechselhaften Wetters im Februar, Ende März stattfinden sollte. Grundsätzlich solle eine WM als Highlight zum Saisonende ausgetragen werden.