Herzlich willkommen zum Weltcup in Adelboden!

Heute stehen die schnellen Kurven am Chuenisbärgli im Mittelpunkt und in unserem Ticker erfahrt ihr alles, was neben der Strecke passiert.

Von Mini-Challenges mit Fans über spannende Quizfragen und Fakten zu Fahrern und Rennen bis hin zu den verrücktesten Outfits und originellen Momenten aus der Crowd – wir halten euch hautnah am Geschehen.

Dazu gibt es Stimmen, Schlagzeilen und Live-Kommentare direkt aus dem Zielraum. Bleibt dran, fiebert mit und erlebt den Weltcup zwischen Hundertsteln, Jubel und den besten Szenen abseits der Ideallinie.