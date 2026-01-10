DE
So reagieren die Fans in Adelboden auf den Trauertag
Stille statt grosser Party:«Wir haben ein gutes Fest und machen das Beste daraus»

Der Fan-Ticker zum Weltcup
Ansturm in Adelboden geht los – trotz Hudelwetter

Am Chuenisbärgli in Adelboden dreht sich heute alles um Geschwindigkeit, Hundertstel und Jubel. Im Ticker gibt es nicht nur Resultate, sondern auch Fan-Stimmen, witzige Szenen und spannende Fakten aus dem Zielraum – live und hautnah dabei.
Publiziert: 09:13 Uhr
Aktualisiert: 09:20 Uhr
Auch dieses Jahr fiebern die Fans am Zielhang in Adelboden jedem Hundertstel-Moment entgegen.
Joël HahnRedaktor Sport
09:00 Uhr

«Guetä Morgä Adelbodä!»

«Herzlig Willkommä am Chuenis!» Nach dem ruhigen Trauertag gestern zeigt sich Adelboden heute von der ganz anderen Seite. Trotz kräftigem Schneefall strömen die Fans in Richtung Chuenisbärgli ins Weltcupdorf, immer wieder lichtet sich der Himmel kurz, dann sieht man bis hinauf zum Start, bevor die nächste Schneewand durchzieht. Rund um den Zielhang läuft bereits Musik, die Stimmung zieht spürbar an und in den Fanblöcken werden die ersten Dosen geöffnet. Der Riesenslalom-Tag nimmt langsam, aber deutlich Fahrt auf.

Der Parkplatz beim Schulhaus füllt sich. Die Leute stehen an den Kassenhäuschen an.
08.01.2026, 10:36 Uhr

Herzlich willkommen zum Weltcup in Adelboden!

Heute stehen die schnellen Kurven am Chuenisbärgli im Mittelpunkt und in unserem Ticker erfahrt ihr alles, was neben der Strecke passiert. 

Von Mini-Challenges mit Fans über spannende Quizfragen und Fakten zu Fahrern und Rennen bis hin zu den verrücktesten Outfits und originellen Momenten aus der Crowd – wir halten euch hautnah am Geschehen. 

Dazu gibt es Stimmen, Schlagzeilen und Live-Kommentare direkt aus dem Zielraum. Bleibt dran, fiebert mit und erlebt den Weltcup zwischen Hundertsteln, Jubel und den besten Szenen abseits der Ideallinie.

