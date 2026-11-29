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Die Dienstreise der Ski-Stars nach Copper Mountain (USA) war bis anhin ein derart grosser Flop, dass selbst der sonst so positiv gestimmte Stefan Rogentin einen gewissen Unmut durchblicken lässt. Auf das Training in Copper Mountain angesprochen, wartet der Bündner mit einer spöttischen Gegenfrage auf: «Welches Training?»

Dann wird der 32-Jährige richtig ernst: «Du fliegst um die halbe Welt, um vor den ersten Speed-Weltcuprennen noch einmal richtig zu trainieren, aber dann kannst du abgesehen von vier Läufen auf dem Rennhang nur ein paar Gleitkurven auf einem kurzen Teilstück fahren. Im letzten Jahr haben wir hier auch nicht viel mehr machen können.»

Rogentins heroisch kämpfender Zimmerkollege Marco Kohler (Blitz-Weltcup-Rückkehr nach zwei Kreuzbandrissen im Januar) denkt nach der Copper-Mountain-Woche augenzwinkernd über einen Wechsel in eine andere Sportart nach: «Auf unserem Gleittrainingsabschnitt hatten wir eine Fahrzeit von knapp dreissig Sekunden, davon gehen im Startbereich fast 15 Sekunden für Stockstösse und Schlittschuhschritte drauf. Deshalb könnte ich jetzt eine Karriere als Langläufer lancieren.»

Diese Station muss als Weltcuport hinterfragt werden

Auf dem Haupthang des Resorts in Colorado konnten die Schweizer wie die meisten anderen Nationen nur an einem Vormittag trainieren. Die Piste sollte für die Rennen am Wochenende geschont werden. Aber bezeichnenderweise musste der Super-G am Samstag wegen zu viel Neuschnee und starkem Wind abgesagt werden.

Sicher ist, dass die hohen Herren vom internationalen Ski-Verband nun ernsthaft darüber diskutieren müssen, ob Copper Mountain als Weltcup-Austragungsort weiterhin tragbar ist. Der ehemalige US-Alpin-Direktor Patrick Riml hat sich bereits letzte Woche im Gespräch mit Blick dagegen ausgesprochen: «Dieses Zentrum wurde einst aufgebaut, damit hier sämtliche Teams vor dem Speed-Weltcup-Auftakt noch einmal ordentlich Abfahrt- und Super-G trainieren können. Aber seit Copper Mountain im Weltcupkalender fungiert, wird der ursprüngliche Zweck verfehlt, weil der Rennhang grösstenteils blockiert ist.»

Vize-Weltmeister spricht vom «härtesten Rennen meiner Karriere»

Am Sonntag soll dieser Rennhang für den Riesenslalom freigegeben werden. Und gemäss den Wetterprognosen spricht nichts gegen einen Start. Somit dürften die Riesen-Stars vor der härtesten Aufgabe im ganzen Winter stehen.

Fakt ist: Die Riesenslalom-Strecke von Copper Mountain beginnt auf über 3000 Metern und gehört zu den längsten im Weltcupzirkus. Der Österreicher Stefan Brennsteiner hatte bei seinem Vorjahressieg eine Gesamtzeit von 2:30,97. Für den zweiten Durchgang benötigte der Pinzgauer 1:17,71. Ähnliche Laufzeiten beinhalten zwar auch die Riesen-Klassiker in Alta Badia und Adelboden. Aber diese Rennen starten unterhalb von 2000 Metern.

Vize-Weltmeister Thomas Tumler war vor zwölf Monaten als Neunter der beste Schweizer beim Copper-Riesen. «Das war das härteste Rennen in meiner ganzen Karriere», bestätigt der 37-jährige Samnauner. «Wenn auf dieser sonst schon enorm kräfteraubenden Höhe ein derart stark drehender Lauf gesetzt wird wie im Vorjahr, ist das richtig brutal. Ich war nach diesem Rennen völlig fertig», gesteht Tumler.

Superstar Marco Odermatt ist damals im ersten Streckenabschnitt ausgeschieden.