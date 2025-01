Das Wetter wirbelt das Programm der Ski-Rennen in Adelboden durcheinander. Dass der Riesenslalom nun am Sonntag stattfindet, ärgert viele Fans von Marco Odermatt. Sie weisen auf das Kleingedruckte bei den AGBs hin.

Odermatt-Fans toben nach Programmänderung in Adelboden

1/5 Wegen Marco Odermatt pilgern am Wochenende viele Ski-Fans nach Adelboden. Foto: Getty Images

Nicola Abt Reporter Sport

Der Frust bei den Fans von Marco Odermatt (27) ist riesig. Obwohl sie ein Ticket für den Riesenslalom gekauft haben, verpassen sie den Auftritt ihres Ski-Helden in Adelboden BE. «Dass kein Tickettausch möglich ist, ist eine Sauerei», schreibt ein Leser in den Kommentaren unter dem Blick-Artikel. Aufgrund der Wettervorhersagen haben die Organisatoren das Programm am kommenden Wochenende umgestellt.

Der Slalom findet bereits am Samstag und der Riesenslalom dafür erst am Sonntag statt. Deshalb sehen viele Odermatt-Fans statt ihres Lieblings nun die Schweizer Stangenkünstler. Einige wollen sich damit nicht zufriedengeben und verweisen auf das Kleingedruckte in den AGBs. Unter Punkt 12 «Veranstaltungsrisiko» steht: «Die Tickets sind gültig für die jeweilige Renndisziplin.»

Daher schreibt ein Ski-Fan: «Meiner Ansicht nach sollten gekaufte Samstagstickets am Sonntag gültig sein, alles andere ist eine Verarschung.» Blick konfrontiert Christian Haueter, Mitglied der Geschäftsleitung der Ski-Rennen, damit. «Wir haben das mit unserer juristischen Abteilung abgeklärt», so seine Antwort. Am Schluss sei es nicht anders möglich gewesen, als sich gegen einen Ticketumtausch zu entscheiden.

So kommen Odermatt-Fans noch an ein Ticket

Am Samstag sollen 25'000 Menschen nach Adelboden reisen. Einen Tag später erwarten sie deutlich weniger. «Eine kurzfristige Umstellung und die gleichzeitige Betreuung von 25'000 Skifans am Sonntag ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Die Transportkapazitäten sind beschränkt und die Unterkünfte für diese hohe Anzahl an Zuschauern eine grosse Herausforderung.»

Den Ärger gewisser Odermatt-Anhänger können nicht alle verstehen. «Ein richtiger Skifan geht wegen des Erlebnisses und nicht wegen Marco Odermatt», schreibt einer. Ein anderer meint: «Die meisten gehen ja eh nur zum Party machen, da spielt es gar nicht so eine grosse Rolle, ob nun Slalom oder Riesen auf dem Programm steht.» Der Grossteil hofft auf zwei faire Rennen. Dank der Programmänderung stehen die Chancen darauf deutlich besser.

Eine Möglichkeit haben Odermatt-Fans noch, ihren Liebling live zu sehen. «Für den Sonntag gibt es noch eine limitierte Anzahl an Fan-Zone-Tickets, die ausschliesslich online erhältlich sind», teilt der Veranstalter mit.