Das Wetter lässt einen Riesenslalom-Start am Samstag in Adelboden nicht zu, weshalb er auf den Sonntag verschoben wird. Der Slalom findet dagegen schon am Samstag statt.

Adelboden-Riesen erst am Sonntag – was das für Fans bedeutet

Marco Odermatt steht in Adelboden erst am Sonntag im Einsatz. Foto: AFP

Die Organisatoren in Adelboden stellen wetterbedingt das Programm für die Rennen vom kommenden Wochenende um. Der Slalom wird auf den Samstag vorgezogen, der Riesenslalom mit Favorit Marco Odermatt wird am Sonntag gefahren.

Die teilt die FIS mit und gibt auch bekannt, dass die Startzeiten unverändert bleiben. Der erste Durchgang steht jeweils um 10.30 Uhr an, der zweite Lauf beginnt um 13.30 Uhr.

Tickets behalten Gültigkeit

Was heisst das nun aber für die Fans? «Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für den jeweiligen Renntag, ein Umtausch ist nicht möglich», teilen die Organisatoren mit. Wer also Odermatt sehen wollte, geht nun leer aus, sofern er nur ein Ticket für den Samstag hat. Tageskassen werde es an beiden Renntagen nicht geben, «für Sonntag gibt es noch eine limitierte Anzahl an Fan-Zone-Tickets, die ausschliesslich online erhältlich sind».

Man appelliere an die Fans, «die Flexibilität und Fairness zu unterstützen, die den Sport so besonders machen», unabhängig davon, wann welches Rennen gefahren wird. «Ob am Samstag die Slalomfahrer oder am Sonntag die Riesenslalomfahrer im Ziel abschwingen – eure Begeisterung und euer Applaus machen Adelboden zu dem, was es ist: ein einzigartiges Highlight im Weltcup-Kalender.»