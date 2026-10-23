DE
FR
Abonnieren

Europacup-Leistungen zahlen sich aus
Acht Talente starten mit Fixstartplatz in neuen Winter

Wenn am Wochenende die neue Ski-Saison eröffnet wird, stehen nebst gestandenen Athletinnen und Athleten dank Fixstartplätzen auch einige Talente im Starthaus. Im Schweizer Aufgebot für Sölden sind es nur zwei, über alle Disziplinen hingegen ganze acht.
Publiziert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/4
Lenz Hächler gewann letztes Jahr den Europacup und geniesst Startrecht in allen Disziplinen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Acht Schweizer Talente erhalten fixe Weltcup-Startplätze, zwei davon stehen in Sölden im Aufgebot
  • Hächler gewann die Europacup-Gesamtwertung; Zurbrüggs Fixplatz ruht nach Kreuzbandriss vorerst
  • Dania Allenbach und Stefanie Grob haben in Sölden nach Europacup-Siegen fixe Startplätze im Weltcup
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Der Weg an die Spitze des Skisports führt bekanntlich über den zweitklassigen Europacup. Und die Schweizer Fahrerinnen und Fahrer machten dort letztes Jahr einen grandiosen Job. In 67 Rennen stand 24-mal jemand mit dem Schweizer Kreuz auf dem Skianzug zuoberst auf dem Podium. Insgesamt kamen 56 Podestplätze zusammen, was sich für acht Talente besonders bezahlt macht. Weil sie ihre Disziplinen unter den besten drei abschlossen, geniessen sie für den nun startenden Winter einen Fixstartplatz im gleichen Wettbewerb auf Stufe Weltcup.

Europacup-Dominator Hächler im krassen Gegensatz zu Zurbrügg

13-mal stand Lenz Hächler (23) bislang in Weltcuprennen am Start, ein 19. Rang in Beaver Creek letztes Jahr ist sein bestes und einziges Ergebnis. In diesem Winter nun werden einige weitere hinzukommen. Der 23-Jährige sicherte sich letzten Frühling mit exakt 1000 Punkten den Sieg in der Europacup-Gesamtwertung und erhielt dadurch ein Startrecht für alle Disziplinen. Davon Gebrauch machen dürfte er vor allem in der Abfahrt, im Super-G und im Riesen. So zählt er auch in Sölden zum Aufgebot.

Alle Schweizer Fixstartplätze im Ski-Weltcup 2027

Männer

  • Lenz Hächler (alle Disziplinen)
  • Sandro Manser (Abfahrt)
  • Gaël Zulauf (Abfahrt)
  • Sandro Zurbrügg (Riesenslalom, fällt mit Kreuzbandriss aus)
  • Fadri Janutin (Riesenslalom)

Frauen

  • Stefanie Grob (Abfahrt)
  • Dania Allenbach (Riesenslalom)
  • Janine Mächler (Slalom)

Männer

  • Lenz Hächler (alle Disziplinen)
  • Sandro Manser (Abfahrt)
  • Gaël Zulauf (Abfahrt)
  • Sandro Zurbrügg (Riesenslalom, fällt mit Kreuzbandriss aus)
  • Fadri Janutin (Riesenslalom)

Frauen

  • Stefanie Grob (Abfahrt)
  • Dania Allenbach (Riesenslalom)
  • Janine Mächler (Slalom)

Eine bittere Pille musste Sandro Zurbrügg (24) schlucken. Nachdem er im Europacup die Riesenslalomwertung vor Fadri Janutin (26) gewann, riss er sich an den Schweizermeisterschaften im April das Kreuzband – in der Abfahrt. Aus dem Fixstartplatz wird daher bis auf Weiteres nichts.

Allenbach auf Mission (Im)possible

Auch im Lager der Frauen verfügt die Schweiz über zwei letztjährige Europacup-Disziplinensiegerinnen. Stefanie Grob (22) war beste Abfahrerin und raste bereits im vergangenen Winter regelmässig in Weltcup-Speedrennen den Berg hinunter. Erst letzten März fuhr sie im Super-G von Val di Fassa auf Rang 10 und holte insgesamt 74 Punkte. Zusammen mit Dania Allenbach (19) steht sie in Sölden im Starthaus.

Mehr zum Skisport
Ski Weltcup-Final Lillehammer 2026
Ski-News
«Sagen Weltcup – ist Europacup»
Braathen kritisiert den Renn-Kalender
Michelle Gisin oberhalb von Crans-Montana VS, wo nächsten Februar die Ski-WM stattfindet. Ob sie dabei sein kann, ist unklar.
«Das war der Wahnsinn!»
Gisin über Flitterwochen, ihren Kraftort und ihre Ziele
Pinheiro Braathen hat bei den Olympischen Spielen Marco Odermatt und Loic Meillard überflügelt. Seither ist der Neo-Brasilianer im Riesenslalom ungeschlagen.
Brisanter FIS-Entscheid
Das spricht vor dem Sölden-Rennen gegen uns
Änderungen FIS Still (2).png
Mit Video
Mikrophon, Kamera, Grafiken
Diese Revolution erwartet die Ski-Fans am TV
Letztes Jahr schied er im 1. Lauf aus und verpasste damit die Entscheidung um den Sieg.
Zwei Riesenslaloms
Das Programm zum Weltcupauftakt in Sölden
Alpine Skiing World Cup in Soelden
Auftakt in Weltcup 2027
Legt Odermatt in Sölden wieder Traumstart hin?
AFP_36RQ4HZ.jpg
Kugeljagd startet in Sölden
Der Ski-Kalender 2027 mit allen Rennen
Die Schweiz verfügt für den kommenden Weltcup-Winter über sieben Fixstartplätze. Eine von vier Frauen ist Stefanie Grob.
Nach Top-Leistung im Europacup
Sieben Swiss-Ski-Athleten starten mit Fixplatz im Weltcup
Fadri Janutin 2026
Wird er zur Riesen-Sensation?
Er fährt das abgefahrenste Auto im Ski-Zirkus
WhatsApp Image 2026-10-21 at 09.23.17.jpeg
Stars können es nicht glauben
FIS-Entlassung einer Ex-Skifahrerin sorgt für Empörung

Die vierfache Weltcupfahrerin entschied die Europacup-Riesenslalomwertung letztes Jahr für sich, wurde in dieser Disziplin Schweizer Meisterin und hofft nun auf den nächsten Karriereschritt im Weltcup. Ihr Talent macht Allenbach zur Kandidatin beim schwierigsten Unterfangen der jüngeren Schweizer Skigeschichte. Ob dies gelingt oder nicht: Auf die 19-Jährige darf man sich auf jeden Fall freuen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen