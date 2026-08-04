Franjo von Allmen ist inmitten der Vorbereitung für den kommenden Weltcupwinter. Dabei vertraut er auf die Dienste eines ehemaligen Trainers, dessen Arbeit sich nicht nur auf Gewichtheben beschränkt. Eine Massnahme dreht sich um den Zmorgen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Franjo von Allmen und Lars Rösti bereiten sich zusammen auf nächsten Winter vor

Trainer Gabriel Gwerder trimmt nicht nur im Kraftraum, sondern auch am Esstisch

Mithilfe eines einfachen Küchengeräts behebt er bei von Allmen ein Defizit

Marcel W. Perren Reporter Sport

Wenige Wochen nach seiner Olympia-Gala traf Schweizer Ski-Star Franjo von Allmen der Schlag: Athletiktrainer Gabriel Gwerder verkündete überraschend seinen Abgang bei Swiss-Ski. Für den dreifachen Olympiasieger war die Entscheidung eine besonders bittere Pille, weil er unter dessen Regie enorme Fortschritte erzielt hatte. Kurzerhand steckte von Allmen den Kopf mit seinem Kumpel Lars Rösti zusammen und schmiedete einen Plan, um weiterhin vom Erfolgscoach profitieren zu können.

Ein einfaches Utensil führt zu radikalem Wandel

Der Coup gelang, doch die neue Zusammenarbeit brachte keineswegs nur schweisstreibende Kraftraumeinheiten im Simmental mit sich. Gwerder knöpfte sich knallhart die Gewohnheiten der Speedspezialisten vor. «Speziell beim Thema Frühstück hat sich Franjo bis vor kurzem eher wie ein JO-Fahrer als ein Weltklasse-Athlet verhalten», verrät der Schwyzer Coach. Um dies zu ändern, machte er von Allmen ein simples Geschenk: ein Küchengerät.

Wie sich diese Umstellung in den obligatorischen Leistungstests zeigte, wo der Olympiasieger nach wie vor Defizite hat und in welcher Verfassung sich Lars Rösti befindet, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.