1/5 Der Hang in Saalbach scheint bereit für die Ski-WM. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Die Ski-WM findet alle zwei Jahre statt, das nächste Mal in Crans-Montana

Erstmals gibt es eine Team-Kombination aus Abfahrt und Slalom

Erstmals gibt es eine Team-Kombination aus Abfahrt und Slalom

SRF sendet rund 60 Stunden live, 250'000 Fans werden erwartet

Nicola Abt Reporter Sport

Wie oft findet eine Ski-WM statt?

Alle zwei Jahre. Saalbach ist Gastgeber der 48. alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Die nächste WM findet im Februar 2027 in Crans-Montana VS statt.

Die wievielte ist es in Österreich?

Bereits zum zehnten Mal findet eine Ski-WM bei unseren östlichen Nachbarn statt – Rekord. Zuletzt war Schladming 2013 Gastgeber. Für Saalbach-Hinterglemm ist es nach 1991 die 2. Austragung.

Wo sieht man die Rennen im TV?

SRF sendet rund 60 Stunden live aus Saalbach (Ö). Alle 11 Medaillenentscheidungen übertragen sie live. Im Einsatz sind unter anderem die Kommentatoren Stefan Hofmänner und Marco Felder sowie die SRF-Ski-Experten Tina Weirather, Marc Berthod und Beat Feuz.

Neben allen Rennen überträgt SRF auch die abendlichen Siegerehrungen, die Abfahrtstrainings sowie die Eröffnungs- und Schlussfeier. Die Moderatoren Paddy Kälin und Lukas Studer führen täglich um 18.55 Uhr durch das Ski-WM-Magazin. Sie empfangen Athletinnen und Athleten, ehemalige Grössen des Skirennsports und weitere Protagonisten rund um die Ski-WM.

Auch auf ARD, ZDF, ORF und Eurosport sind die Rennen zu sehen. Bei den Wettkämpfen kommen bis zu 56 Kameras zum Einsatz, darunter Drohnen, Mini- und Superzeitlupenkameras.

Hat es noch Tickets?

Ja. Auf der offiziellen Ticket-Webseite können sowohl Eintritte für die einzelnen Rennen als auch Kombi-Tickets für alle Speed- und Technik-Wettbewerbe erworben werden. Die Preise für Tagestickets auf der Tribüne liegen zwischen 55 Euro (Team-Event & Team-Kombinationen) und 175 Euro (Männer-Abfahrt und -Slalom).

Wie viele Zuschauer werden erwartet?

Die WM-Organisatoren rechnen mit bis zu 250'000 Fans. Das Zielstadion bietet Platz für 15'000 Zuschauer. Sie verteilen sich auf drei Stehplatztribünen und in einen Stehplatzsektor. In Wengen BE waren in diesem Jahr rund 40'000 Zuschauer vor Ort. Diese Marke dürfte kein WM-Rennen knacken.

Zusätzlich zu den Fans werden 600 Athletinnen und Athleten mit 400 Betreuern aus 60 Ländern erwartet. 250 Journalistinnen und Journalisten berichten über die Rennen. 1400 Volunteers sorgen dafür, dass alles reibungslos klappt.

Wie gross ist das Schweizer Team?

Insgesamt wurden 13 Männer und 11 Frauen aufgeboten. Angeführt wird das Schweizer Team von Marco Odermatt (27) und Lara Gut-Behrami (33).

Was ist neu?

Erstmals gibt es eine Team-Kombination, die aus einer Abfahrt und einem Slalom besteht. Ein Speed-Spezialist und ein Techniker spannen zusammen. Ihre Zeiten werden addiert. Die Schnellsten gewinnen Gold.

Wackelt ein Rekord?

Ja. Mikaela Shiffrin (29) könnte einmal mehr Geschichte schreiben. Die US-Amerikanerin hat an Weltmeisterschaften bereits 14 Medaillen gewonnen – davon sieben goldene. Mit zwei weiteren Podest-Plätzen würde sie die Bestmarke der Deutschen Christl Cranz übertrumpfen. Diese gewann an Weltmeisterschaften 15 Medaillen – davon zwölf goldene.