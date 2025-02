Die Ski-WM startet am Dienstag mit einer Premiere. Erstmals findet die Eröffnungsfeier während eines Rennens statt.

Dieses Quartett jagt die erste Schweizer Medaille an der WM

Mit Holdener, Tumler & Co. in den Team-Event

1/4 Beim Parallel-Riesenslalom fahren zwei Nationen gleichzeitig gegeneinander. Zum WM-Start streben die Schweizer eine Medaille an. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Die Ski-WM in Saalbach beginnt mit dem Teamevent im Parallel-Riesenslalom

Wendy Holdener führt Schweizer Equipe an

Nicola Abt Reporter Sport

Mit dem Teamevent beginnt am Dienstag die Ski-WM in Saalbach (Ö). Die 16 besten Ski-Nationen treten im Parallel-Riesenslalom um 15.15 Uhr gegeneinander an. Gefahren wird im K.o.-System mit Achtelfinal, Viertelfinal, Halbfinal, kleinem und grossem Final. Jedes Land stellt ein Team von sechs Athleten, darunter mindestens zwei Frauen und zwei Männer.

Das Schweizer Team wird angeführt von Wendy Holdener. Dazu werden Delphine Darbellay, Thomas Tumler und Luca Aerni für die Swiss-Ski an den Start gehen. An der letzten WM schied die Schweiz im Viertelfinal aus. Als Titelverteidiger geht die USA an den Start.

In jedem Durchgang starten vier der sechs Teammitglieder. Abwechselnd starten die Nationen auf dem roten und blauen Kurs. Wer antritt, entscheidet der Mannschaftskapitän. Immer die schlechter klassierte Nation muss ihre Aufstellung zuerst bekanntgeben. Der Favorit kann darauf reagieren und hat damit einen taktischen Vorteil.

Eröffnungsfeier mitten im Rennen

Pro Laufsieg gibt es einen Punkt. Bei Gleichstand kommt jenes Team weiter, das insgesamt die schnellere Zeit hat. Zwischen den einzelnen Runden finden einzelne Teile der Eröffnungsfeier statt. Das gab es so noch nie.

Die Veranstalter künden einen Mix aus Musik und visuellen Effekten an. Insgesamt treten bei den einzelnen Show-Elementen 37 Leute auf.