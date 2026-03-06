Suter legt stark los – und fährt dann doch am Podest vorbei

Delia Durrer verpasst im Mittelteil einmal komplett den Schwungansatz und fährt fast von der Piste. Das kostet natürlich Zeit und Tempo und führt zu weiteren Rutschphasen, die ein gutes Ergebnis unmöglich machen.
Nadia Delago ist bemüht, stets eine enge Linie zu halten, doch teils sind die Fliehkräfte einfach zu gross und es wird die Italienerin wieder und wieder weit raus. In diesem unheimlich engen Rennen rettet die Italienerin sich letztlich gerade noch die die Top 15.
Laura Gauche hatte zuletzt wieder mit Knieproblemen zu kämpfen und musste hier auch das erste Training auslassen. Auch heute merkt man, dass die Französin einfach nicht frei fährt und fast mit jedem Schwung kämpft. Es reicht nur zur bisher langsamsten zeit dieser Abfahrt.
Die Piste hält bisher und lässt auf jeden Fall noch gute Ergebnisse zu. Nadine Fest nutzt das nicht wirklich aus und verliert vor allem im Steilen eine Zehntel nach der anderen auf die Spitzenplätze. Nach Rang 19 in Soldeu reicht es heute nicht für die Top 20.
Kann Allison Mollin mit ihren 21 Jahren hier auf der La Volata noch was bewegen? Die US-Amerikanerin meistert die vielen unruhigen Passagen gut, muss aber auch mehrfach Tempo rausnehmen, um auf Kurs zu bleiben. Am Ende reicht es knapp nicht für die Top Ten.
Alice Robinson ist auch in der Abfahrt dabei, bereitet sich aber wohl vor allem auf den Super G am Sonntag vor. die Neuseeländerin geht nicht mit letztem Risiko zur Sache, fährt viele weite Schwünge und muss sich im Ziel mit der bisher langsamsten Zeit zufriedengeben.
Ariane Rädler kommt sehr gut rein in diese Abfahrt und ist oben voll dabei. Die Österreicherin hat lange gar die Führung im Blick, doch dann geht ihr zum Schluss ein wenig die Beschleunigung ab und Rädler fällt noch sieben Hundertstel hinter das Podium zurück.
Corinne Suter hat zuletzt wieder richtig Feuer gefangen! Die Schweizerin schmeisst sich voller Selbstbewusstsein in den Hang und fährt gleich zwei Zehntel auf die Bestzeit raus. Im Mittelteil verliert sie etwas die Linie, wird zu oft rausgedrückt und verliert massiv Zeit. Hinten raus findet sie die Linie wieder, doch es reicht nicht mehr für das Podium!
Viele Fahrerinnen kommen nicht mehr, die Laura Pirovano ihren ersten Sieg streitig machen können. Ester Ledecká hat generell immer das Zeug dazu, hadert aber in diesem Winter mit ihren Leistungen. Zuletzt in Soldeu ging es bergauf, heute sind wieder viele Rutschphasen und Umwege drin und es geht nicht in die Top Ten.
Malorie Blanc ist heute vom Start weg auf verlorenem Posten unterwegs. Schon bei der Einfahrt in den Mittelteil fehlt der Schweizerin fast eine ganze Sekunde und kommt überhaupt nicht auf Zug. Letztlich wird es nicht mehr als eine Besichtigungsfahrt für die beiden Wettbewerbe am Samstag und Sonntag.