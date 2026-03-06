Suter legt stark los – und fährt dann doch am Podest vorbei

Ester Ledecká (CZE)

Viele Fahrerinnen kommen nicht mehr, die Laura Pirovano ihren ersten Sieg streitig machen können. Ester Ledecká hat generell immer das Zeug dazu, hadert aber in diesem Winter mit ihren Leistungen. Zuletzt in Soldeu ging es bergauf, heute sind wieder viele Rutschphasen und Umwege drin und es geht nicht in die Top Ten.