Eigentlich wollte Lara Gut-Behrami nach der abgelaufenen Saison ihre Karriere beenden. Nach ihrer schweren Verletzung machte sie ein Geheimnis um die allfällige Fortsetzung ihrer Karriere. Nun wurde sie für das Swiss-Ski-Kader für die kommende Saison nominiert.

Macht sie doch weiter?

Carlo Steiner Redaktor Sport

Hängt Lara Gut-Behrami (34) noch ein Jahr dran? Nach ihrer schweren Verletzung zu Beginn ihrer designierten Abschiedssaison wollte sich die Tessinerin nicht zu ihrer Zukunft im professionellen Skisport äussern.

Das tut sie auch weiterhin nicht. Aber sie wurde nun von Swiss-Ski für das Nati-Kader für 2026/27 nominiert.

Neben Gut-Behrami stehen Malorie Blanc, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast und Corinne Suter im obersten Kader der Schweizer Ski-Frauen. Nicht mehr dabei ist Jasmine Flury, die ins A-Kader zurückgestuft wird.

Kader-Rochaden bei Frauen und Männern

Bei den Männern besteht das Nati-Kader aus Luca Aerni, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Alexis Monney, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler und Franjo von Allmen. Gleich fünf Athleten des letztjährigen Kaders sind nicht mehr Teil der Nati: Arnaud Boisset, Daniel Yule und Justin Murisier werden zurückgestuft – Boisset gar ins B-Kader.

Niels Hintermann und Marc Rochat haben ihre Karrieren in der Zwischenzeit beendet.

Das A-Kader, zu dem letztes Jahr nur Marco Kohler und Lars Rösti gehörten, wird aufgestockt. Neben den Heruntergestuften gehören ihm neu auch Matthias Iten und Alessio Miggiano an.

Zenhäusern fliegt raus

Ramon Zenhäusern, der letztes Jahr noch im C-Kader stand, fällt ganz raus. Der Olympiasieger von 2018 steht nach schwachen Ergebnissen in der letzten Saison nun vor einer grossen Herausforderung.

Die Swiss-Ski-Kader 2026/27 Nationalmannschaft Frauen: Lara Gut-Behrami Malorie Blanc Wendy Holdener Mélanie Meillard Camille Rast Corinne Suter Nationalmannschaft Männer: Luca Aerni Gino Caviezel Loïc Meillard Alexis Monney Tanguy Nef Marco Odermatt Stefan Rogentin Thomas Tumler Franjo von Allmen A-Kader Frauen: Eliane Christen Delphine Darbellay Jasmine Flury Michelle Gisin Vanessa Kasper Sue Piller Janine Schmitt Jasmina Suter A-Kader Männer: Matthias Iten Marco Kohler Alessio Miggiano Justin Murisier Lars Rösti Daniel Yule Nationalmannschaft Frauen: Lara Gut-Behrami Malorie Blanc Wendy Holdener Mélanie Meillard Camille Rast Corinne Suter Nationalmannschaft Männer: Luca Aerni Gino Caviezel Loïc Meillard Alexis Monney Tanguy Nef Marco Odermatt Stefan Rogentin Thomas Tumler Franjo von Allmen A-Kader Frauen: Eliane Christen Delphine Darbellay Jasmine Flury Michelle Gisin Vanessa Kasper Sue Piller Janine Schmitt Jasmina Suter A-Kader Männer: Matthias Iten Marco Kohler Alessio Miggiano Justin Murisier Lars Rösti Daniel Yule Mehr

Bei den Frauen stehen neu acht statt wie bisher sieben Athletinnen im A-Kader. Eliane Christen, Delphine Darbellay, Michelle Gisin und Jasmina Suter behalten ihren Platz. Priska Ming-Nufer und Nicole Good verlieren ihren Platz und stehen noch nicht einmal mehr im C-Kader. Joana Hählen hat ihre Karriere beendet.