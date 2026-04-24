Hängt Lara Gut-Behrami (34) noch ein Jahr dran? Nach ihrer schweren Verletzung zu Beginn ihrer designierten Abschiedssaison wollte sich die Tessinerin nicht zu ihrer Zukunft im professionellen Skisport äussern.
Das tut sie auch weiterhin nicht. Aber sie wurde nun von Swiss-Ski für das Nati-Kader für 2026/27 nominiert.
Neben Gut-Behrami stehen Malorie Blanc, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast und Corinne Suter im obersten Kader der Schweizer Ski-Frauen. Nicht mehr dabei ist Jasmine Flury, die ins A-Kader zurückgestuft wird.
Kader-Rochaden bei Frauen und Männern
Bei den Männern besteht das Nati-Kader aus Luca Aerni, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Alexis Monney, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler und Franjo von Allmen. Gleich fünf Athleten des letztjährigen Kaders sind nicht mehr Teil der Nati: Arnaud Boisset, Daniel Yule und Justin Murisier werden zurückgestuft – Boisset gar ins B-Kader.
Niels Hintermann und Marc Rochat haben ihre Karrieren in der Zwischenzeit beendet.
Das A-Kader, zu dem letztes Jahr nur Marco Kohler und Lars Rösti gehörten, wird aufgestockt. Neben den Heruntergestuften gehören ihm neu auch Matthias Iten und Alessio Miggiano an.
Zenhäusern fliegt raus
Ramon Zenhäusern, der letztes Jahr noch im C-Kader stand, fällt ganz raus. Der Olympiasieger von 2018 steht nach schwachen Ergebnissen in der letzten Saison nun vor einer grossen Herausforderung.
Nationalmannschaft Frauen:
Lara Gut-Behrami
Malorie Blanc
Wendy Holdener
Mélanie Meillard
Camille Rast
Corinne Suter
Nationalmannschaft Männer:
Luca Aerni
Gino Caviezel
Loïc Meillard
Alexis Monney
Tanguy Nef
Marco Odermatt
Stefan Rogentin
Thomas Tumler
Franjo von Allmen
A-Kader Frauen:
Eliane Christen
Delphine Darbellay
Jasmine Flury
Michelle Gisin
Vanessa Kasper
Sue Piller
Janine Schmitt
Jasmina Suter
A-Kader Männer:
Matthias Iten
Marco Kohler
Alessio Miggiano
Justin Murisier
Lars Rösti
Daniel Yule
Nationalmannschaft Frauen:
Lara Gut-Behrami
Malorie Blanc
Wendy Holdener
Mélanie Meillard
Camille Rast
Corinne Suter
Nationalmannschaft Männer:
Luca Aerni
Gino Caviezel
Loïc Meillard
Alexis Monney
Tanguy Nef
Marco Odermatt
Stefan Rogentin
Thomas Tumler
Franjo von Allmen
A-Kader Frauen:
Eliane Christen
Delphine Darbellay
Jasmine Flury
Michelle Gisin
Vanessa Kasper
Sue Piller
Janine Schmitt
Jasmina Suter
A-Kader Männer:
Matthias Iten
Marco Kohler
Alessio Miggiano
Justin Murisier
Lars Rösti
Daniel Yule
Bei den Frauen stehen neu acht statt wie bisher sieben Athletinnen im A-Kader. Eliane Christen, Delphine Darbellay, Michelle Gisin und Jasmina Suter behalten ihren Platz. Priska Ming-Nufer und Nicole Good verlieren ihren Platz und stehen noch nicht einmal mehr im C-Kader. Joana Hählen hat ihre Karriere beendet.